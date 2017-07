Hoeveel burgerdoden zijn er in Syrië gevallen? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden

Hoeveel burgerdoden zijn er in Syrië gevallen door de buitenlandse bombardementen die Islamitische Staat (IS) klein moeten krijgen? Die vraag, die door de huidige bommenregen op IS-bolwerk Raqqa weer opspeelt, is niet makkelijk te beantwoorden.

Lees verder na de advertentie

De door de Verenigde Staten geleidde coalitie tegen IS rapporteerde gisteren dat er sinds het begin van de strijd tegen IS minstens 600 burgers zijn omgekomen bij hun bombardementen in niet alleen Syrië, maar ook Irak. De coalitie, die naast de VS bestaat uit vijftien bondgenoten, rekent de doden vanaf het begin van de aanvallen in augustus 2014 tot afgelopen mei. De meeste doden zijn volgens de jongste rapportage gevallen in de Iraakse stad Mosul, waar momenteel hevig tegen de laatste IS-strijders wordt gevochten.

Maar de cijfers van de coalitie wijken extreem af van de berekeningen van de onafhankelijke Britse monitorgroep Airwars (luchtoorlogen). Bij deze organisatie staat de teller op minstens 4354 burgerdoden door luchtaanvallen. Airwars zag in de eerste drie maanden van 2017 een enorme stijging van het aantal burgerdoden door de opgevoerde strijd om de laatste restanten van IS, zowel in het Iraakse IS-bolwerk Mosul als in het door IS als hoofdstad van het kalifaat uitgeroepen Raqqa, weg te vagen.

Meer autoriteit Volgens mensenrechtenorganisaties komt dat ook doordat de Amerikaanse militaire leiding in de regio meer autoriteit heeft gekregen om zelf luchtaanvallen te initiëren, zonder toestemming vanuit Washington. Dat gebeurde eind vorig jaar al onder ex-president Obama en is uitgebreid door Trump. Het mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties waarschuwde aan de vooravond van de aanvallen op Raqqa al voor 'gigantisch veel burgerslachtoffers'. Sinds 2014 heeft de door de VS geleide coalitie naar eigen zeggen bijna 22.000 luchtaanvallen uitgevoerd. Het huidige rapport zegt dat daarbij 727 meldingen van 'potentiële burgerdoden' zijn gemaakt. Een deel daarvan acht het niet verifieerbaar. De luchtaanvallen in Syrië en Irak worden uitgevoerd door de VS, Australië, Bahrein, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken en België. De Nederlandse inzet van F-16's voor luchtaanvallen boven Irak en Oost-Syrië is eind juni 2016 overgenomen door België. Ongeveer 150 Nederlandse militairen ondersteunen op de grond Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.