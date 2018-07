Hoekstra en Snel verrast door debacle met innen erfbelasting

Staatssecretaris Snel, die over de Belastingdienst gaat, schreef vanavond aan de Tweede Kamer dat de achterstanden bij het innen van erfbelasting die vorig jaar zijn ontstaan niet zijn ingelopen. Het is ook niet gelukt om de nieuwe aangiftes die zijn binnengekomen bij te houden. Het gaat om veel geld. Door de achterstand van vorig ­­jaar kwam er 450 miljoen euro te weinig binnen. Het idee was om dit jaar alles op alles te zetten zodat dit geld alsnog in de schatkist zou belanden­­, maar dat kreeg de Belastingdienst in mei en juni niet voor elkaar.

Behalve de financiële consequenties vormen de mores bij de Belastingdienst een groot probleem voor de bewindslieden­­. Zij worden niet op de hoogte gehouden van wat er speelt. Zo kon het gebeuren dat Snel vorige week nog aan de Kamer schreef dat de achterstand bij de erfbelasting ‘beheersbaar­­’ is.

Waar ik grote zorgen over heb, is dat het zoveel moeite kost om informatie boven tafel­­ te krijgen Wopke Hoesktra, minister van financiën

Staatssecretaris Snel probeert de Belastingdienst onder controle te krijgen. Zijn voorganger, Eric Wiebes, worstelde daar ook al mee. Maar Hoekstra zei in de Kamer dat greep krijgen op de organisatie nog een hele klus wordt. “Waar ik grote zorgen over heb, is dat het zoveel moeite kost om informatie boven tafel­­ te krijgen.”

De twee bewindslieden willen nu weten wie op welk moment rapportages ontvangt en waarom kennis over de achterstand niet bij de ambtelijke en de politieke top is beland.

In zijn brief signaleert de staatssecretaris dat bij een eerder ingezette reorganisatie te veel en de verkeerde mensen zijn vertrokken. Ook zijn er problemen met de automatisering. Een derde factor is gebrek aan ‘sturing’, waardoor problemen te laat worden doorgegeven en opgelost. “Ik wil mij hier niet bij neerleggen”, stelt hij. “Het blijft mijn ambitie­­ de achterstanden nog dit jaar in te halen.”

