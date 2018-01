Hoe Zuid-Korea voor onrust zorgt in de wereld van de bitcoin

Zuid-Koreanen zijn dol op cryptomunten. Een op de drie werknemers in het Aziatische land zegt bitcoins te bezitten. Gemiddeld hebben zij meer dan 5.000 dollar geïnvesteerd. Volgens The Wall Street Journal was eind november 80 procent van de handel in bitcoins wereldwijd afkomstig uit Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

Maar de Zuid-Koreaanse regering is minder enthousiast. Virtuele valuta kunnen leiden tot speculatie en grote verliezen bij de bevolking, is de vrees. Ook kunnen de munten gebruikt worden door criminelen om geld wit te wassen. In een persbericht noemt de Zuid-Koreaanse minister van justitie, Park Sang-Ki de bitcoinmarkt 'irrationeel oververhit' en schrijft hij dat bitcoins 'niet gebruikt kunnen worden als betaalmiddelen'.

Of de maatregelen van Zuid-Korea slecht nieuws betekenen voor de rest van de wereld is nog maar de vraag

Zuid-Korea neemt daarom maatregelen. Zo mogen anonieme virtuele rekeningen sinds kort niet meer gebruikt worden om cryptomunten te verhandelen en moeten banken rekening houden met invallen, waarbij wordt gecontroleerd of die zich wel aan de regels houden. Ook wordt gewerkt aan een wet om de handel in virtuele valuta te verbieden.

Die stappen zorgen voor onrust in de wereld van de cryptomunten. 55.000 Zuid-Koreanen ondertekenden een petitie tegen de maatregelen. Een deel van de eigenaars verkocht de laatste dagen zijn bitcoins. Hierdoor daalde de koers donderdagochtend van 15.000 dollar (12.600 euro) naar zo'n 13.000 dollar per munt, waarna deze weer iets steeg naar 13.800 dollar. De gehele markt voor cryptomunten had volgens de site coinmarketcap vanochtend een totale waarde van 667 miljard dollar, ruim 150 miljard minder dan drie dagen geleden (830 miljard dollar).

'Kimchi-premie' Zuid-Korea is belangrijk voor de wereldwijde cryptomarkt: er worden veel digitale munten verhandeld en er zijn ook veel verschillende beurzen. De bitcoin is in het Aziatische land zo populair dat deze vaak voor meer geld wordt verhandeld dan in andere landen. Onder cryptohandelaars wordt gesproken over de ‘kimchi-premie’, genoemd naar de bekende Zuid-Koreaanse gefermenteerde kool. Afgelopen weekend liep het verschil op tot 40 procent. Dat prijsverschil zorgt er bovendien voor dat Zuid-Koreaanse handelsbeurzen voor virtuele valuta een aantrekkelijk doelwit zijn voor hackers. In december kondigde de Zuid-Koreaanse beurs Youbit aan te sluiten, nadat hij tot twee keer toe gehacked werd. Of de maatregelen van Zuid-Korea slecht nieuws betekenen voor de rest van de wereld is trouwens nog maar de vraag. Ook Chinese financiële toezichthouders traden in 2017 op tegen handelsplatformen voor cryptomunten. En ook toen daalden de koersen, maar dat bleek tijdelijk. Sinds januari 2017 steeg de koers van de bitcoin met 1500 procent.