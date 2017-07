Hoe zit het precies met die besmette eieren? Vijf vragen

Eerder deze week sprak de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over zeven bedrijven, woensdag waagde landbouworganisatie LTO zich aan de voorspelling ‘meer dan honderd’ en vandaag laat de NVWA weten dat het om honderd tot tweehonderd bedrijven gaat.

Op al deze pluimveebedrijven zoekt de voedselwaakhond naar fipronil, een verboden insecticide dat is gevonden in een anti-luizenmiddel van het Gelderse bedrijf Chickfriend. Dat roept vragen op bij consumenten.

Liggen er besmette eieren in de supermarkten? Dat is goed mogelijk. De NVWA doet er nu onderzoek naar. Als de voedselwaakhond tussen de nieuw onderzochte bedrijven besmettingen aantreft, moet de eierenproducent de eieren terughalen, tot aan de supermarkt aan toe.

Het is niet gevaarlijk voor de gezondheidszorg, zegt de NVWA. Waarom dan toch alle maatregelen? Uit voorzorg. Fipronil is een insecticide en hoort niet in voedsel thuis. Van langdurige consumptie van fipronil-eieren kunnen mensen ziek worden. Het is slecht voor lever, nieren en schildklier. Volgens de NVWA is er niets aan de hand als kinderen tot 3 jaar 1 tot 2 eieren per week eten. Voor kinderen ouder dan 4 en volwassenen geldt een rantsoen van 2 tot 3 eieren per week.

Kan je zelf achterhalen of je een goed of fout ei hebt? Iedereen kan achterhalen waar zijn ei vandaan komt, maar dat zegt niets over een eventuele besmetting. Op elk ei staat een code. Bijvoorbeeld: 2 NL 4044404. De 2 staat voor het soort ei (scharrel, biologisch, etc), NL is uiteraard Nederland, de getallen 40444 geeft het bedrijf aan en 04 vertelt dat het ei uit stal 4 komt. Een eicode-app, zoals die van pluimveestichting Ovoned, vertelt op basis van deze code welk bedrijf erbij hoort. Maar zolang niet bekend is op welke bedrijven fipronil is aangetroffen, zegt dat niets over een eventuele besmetting.

Waarom maakt NVWA de lijst met besmette bedrijven niet openbaar? Allereerst omdat het onderzoek nog in volle gang is, zegt de NVWA. Daarnaast maakt de waakhond de bedrijven alleen bekend als er gevaar is voor de volksgezondheid. Dat is in deze kwestie niet aan de orde. De NVWA sluit overigens niet uit de lijst ooit bekend te maken. Daarover wordt nog gesproken. Maar zelfs als de lijst openbaar wordt, dan nog is het de vraag wat de consument daar aan heeft. Als bijvoorbeeld een pluimveehouder uit Barneveld besmette eieren heeft, gaat zijn stal op slot en moet hij eerdere leveringen terughalen. De Barnevelder mag pas verkopen als zijn eieren weer schoon zijn. De consument die zo’n ei uit het schap haalt, kan achterhalen of de pluimveehouder betrokken was bij de fipronil-besmetting, maar dat zegt niets over het ei dat hij of zij in de hand heeft.

Zit het ook in kippevlees? Die kans is erg klein. Leghennen zijn er voor de eieren, niet voor de kipfilet. Daar komt bij dat de stallen van besmette bedrijven zijn geblokkeerd, ook voor kippen.

Dus dan maar biologische eieren? De NVWA doet ook onderzoek bij biologische pluimveehouders, maar dat wil niet zeggen dat daar fipronil wordt gevonden. De giftige stof was gemengd met dega-16, een natuurlijk product van eucalyptus en menthol dat ook biologische boeren gebruiken.

