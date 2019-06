Hoe ziet de winkelstraat er over tien jaar uit? Kruidvat blijft waarschijnlijk, maar Hudson's Bay moet zich zorgen maken

Is er over pakweg tien jaar nog een Kruidvat, Rituals of Albert Heijn in de typische Nederlandse winkelstraat? Waarschijnlijk wel, want zij behoren tot de meest toekomstbestendige winkelketens van Nederland. Net als IKEA, Hunkemöller en MediaMarkt trouwens. Hudson’s Bay, Perry en Big Bazar moeten zich echter achter de oren gaan krabben: zij zijn in de ogen van de klant niet goed bezig.

Van Rituals worden mensen blij. Hun winkels zijn heel on­der­schei­dend, vandaar dat ze zo hoog scoren. Francella ter Haar

Dat blijkt uit een ranglijst die retailadviesbureau Q&A maakte op basis van een enquête onder ruim 5100 consumenten. Volgens Q&A zijn winkelketens toekomstbestendig als ze onderscheidend zijn en erin slagen veel klanten te trekken. Ook moeten ze een webwinkel hebben, waarbij het een pluspunt is als er de volgende dag al bezorgd wordt.

“Van Rituals worden mensen blij”, zegt Francella ter Haar van Q&A. “Hun winkels zijn heel onderscheidend, vandaar dat ze zo hoog scoren.” Ook online heeft Rituals de zaken op orde. Maar Rituals moet een drogisterijketen voor zich dulden op de ranglijst. “Met lage prijzen slaagt Kruidvat erin om heel veel consumenten te trekken. Die klanten zijn ook nog eens erg loyaal. Daar speelt Kruidvat goed op in met hun klantenkaart.”

Dille & Kamille Niet alleen Rituals, maar ook huishoudwinkel Dille & Kamille en cosmeticaketen Lush weten hoe ze klanten ‘helemaal gelukkig’ kunnen maken, zegt Ter Haar. “Dille & Kamille zit in het midden van onze ranglijst, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Zij trekken niet het grote publiek, zoals bijvoorbeeld Kruidvat, maar richten zich op een specifieke doelgroep. Deze consumenten zijn heel loyaal en noemen Dille & Kamille dan ook hun favoriete winkel. Zo’n niche bedienen kan dus goed werken.” Makkelijk is het niet om op te vallen tussen andere winkelketens. Volgens Q&A slaagt slechts 9 procent van de ketens erin om echt onderscheidend te zijn. Sommige winkelketens (zo’n 7 procent) worden zelfs helemaal niet gemist door de consument als ze zouden verdwijnen, waaronder Trendhopper en Perry. Een andere keten die slecht scoort is Hudson’s Bay. Ter Haar: “Hudson’s Bay heeft algemene warenhuizen die op geen enkele manier uniek zijn. Klanten worden niet blij van het winkelen bij Hudson’s Bay en ze zouden de warenhuizen ook niet missen als ze zouden sluiten.” Dan doet concurrent De Bijenkorf het stukken beter. “Zij hebben de keuze gemaakt voor het duurdere segment en dat pakt goed uit. De doelgroep houdt van De Bijenkorf en komt er vaak terug.” Hudson’s Bay ging in 2017 van start in Nederland, veelal in oude vestigingen van V&D. Al snel werd duidelijk dat de winkels niet veel publiek wisten te trekken. In april meldden Duitse media dat het met de Nederlandse vestigingen zo slecht gaan dat een bankroet dreigt. Ondertussen floreert De Bijenkorf. Is het verschil tussen De Bijenkorf en Hudson’s Bay terug te voeren op de bekende naam die De Bijenkorf nu eenmaal heeft? Nee, zegt Ter Haar. “V&D had ook een bekende naam, maar dat heeft dat warenhuis niet kunnen redden. Ook bij V&D was het probleem dat er geen keuze werd gemaakt. En over het algemeen hebben winkelketens die keuzes uit de weg gaan, het moeilijk.”

