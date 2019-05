Hoe ziet de rest van het seizoen voor Tom Dumoulin er nu uit?

Een klassement rijden in Tour de France lijkt meest aannemelijke optie. Dat was ook meteen de reflex van de meeste volgers. De Giro winnen lukte niet, maar ‘gelukkig’ is er nog een Tour te betwisten.

De avond na ‘de val’ was de Ronde van Frankrijk al ter sprake gekomen, zei Dumoulin (28) woensdag, maar zonder dat daarover een beslissing was genomen. Hij wilde eerst alles op alles zetten om de Giro uit te rijden. Dat lukte niet en de teleurstelling daarover moet er eerst uit voordat hij over de Tour na wil denken. Dat doet hij thuis. De eerste paar dagen raakt Dumoulin geen fiets aan. Dat doet hij meestal na een grote ronde. Dit keer is hij bovendien geblesseerd.

Voor zijn planning is uiteraard van belang hoe snel zijn herstel verloopt. Er zat een flink ei op zijn knie. De zwelling moet eerst verdwijnen. Een hersteltraining zou hij prima kunnen doen, vertelde de renner woensdag zelf in zijn hotel. Het ging vooral om kracht zetten en om staan op de pedalen. Dat was onmogelijk. Dumoulin heeft vooral last van een pees. Volgens de ploegdokter Stephan Jacolino kan Dumoulin na meerdere dagen rust volgende week rustig aan gaan fietsen.

Op zijn knie na zal er fysiek weinig mis zijn. Dumoulin had op de korte openingstijdrit na vooral energie gespaard. Twee uur voor zijn val dinsdag had de Giro-organisatie nog een statistiek getoond waarop te zien was dat de wattages die Dumoulin trapte veel lager waren dan die van de ‘werkpaarden’ in het peloton. Heel vermoeid komt de winnaar van 2017 en de nummer twee van 2018 de editie van 2019 niet uit.

Het is bovendien nog zeven weken tot de start van de Tour, ruim voldoende tijd voor een gedegen voorbereiding. Dumoulin was sowieso al van plan in de Tour te starten, zij het zonder klassementsambities. Met het vroege afstappen deze Giro lijkt een terugkeer van de klassementsman Dumoulin in de Tour nu wel logisch, al voorspelden analyses van Sunweb-datapartner KPMG dat hij daar normaal gesproken meer moeite gaat hebben om heel hoog in het klassement te komen dan in de Giro. Maar aan de andere kant; in die analyses was pech in de Giro ook niet meegerekend.

Er zal ook de ploeg veel aan gelegen zijn. Tot dusver won Sunweb slechts drie keer. Het team heeft baat bij een sterk resultaat van Dumoulin in een grote ronde, ook omdat klassementsman Sam Oomen in de Giro-selectie werd toegevoegd nadat Wilco Kelderman geblesseerd wegviel.

Planning

Dumoulin heeft wel ervaring met het veranderen van de planning. In 2016 verhinderde een zitvlakblessure hem door te rijden in de Giro, twaalf dagen nadat hij in het roze was gekomen op dag één in Apeldoorn. Omdat zijn belangrijkste jaardoel de Olympische Spelen was, reed hij de Tour de France. Hij won de koninginnenrit in Andorra en een tijdrit in de Ardèche, maar viel ook daar uit, in etappe negentien. Bij een val brak hij zijn pols. Een persoonlijk drama, zeker gezien zijn ambities voor de Spelen in Rio.

Eenmaal thuis werd meteen gekeken naar de ernst van de blessure. In de Volkskrant vertelde de orthopedisch chirurg destijds dat Dumoulin toen slechts één vraag had: zou hij de blessure erger kunnen maken? Het antwoord was nee. Meteen daarop begon Dumoulin met zijn pols op tafel te duwen. Kijken hoe ver hij kon gaan. Hij zocht zijn (pijn)grenzen op.

Uiteindelijk werd hij in de tijdrit in Rio nog tweede, al stond hij met een zuur gezicht op het podium. Hij was er net niet helemaal klaar voor geweest. Dat is ook deze keer de grootste valkuil. Hij moet niet te vroeg beginnen. Maar dat weet Dumoulin zelf wel. Hij weet inmiddels wel hoe hij met tegenslag om moet gaan.