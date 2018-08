Hoe zat het ook alweer met die bezittelijke voornaamwoorden?

Vaak komen die ook in verschillende naamvallen voor ('hij' tegenover 'hem', 'wij' tegenover 'ons', of 'zij' tegenover 'hen' of 'hun'). En dan hebben die soms ook nog een zogeheten volle vorm (zoals wij) en een gereduceerde vorm (zoals we).

Het geheel is een rommelige verzameling, die bestaat uit relicten uit het verleden die zich gehandhaafd hebben omdat ze zo verschrikkelijk vaak voorkomen. De voornaamwoorden staan allemaal in de tophonderd van meest voorkomende woorden in het Nederlands.

'Me moeder' en 'ze vader' zijn niets meer of minder dan eeuwenoude uit­spraak­vor­men die in de spelling doordringen

Van die persoonlijke voornaamwoorden zijn de bezittelijke voornaamwoorden afgeleid. Soms komen die overeen met de voorwerpsvormen (haar, ons, jullie, en ook jouw, dat op het gehoor nauwelijks van 'jou' te onderscheiden is). En soms zijn het oude naamvallen (genitieven, zoals mijn en zijn).

Bezittelijke voornaamwoorden hebben ook gereduceerde vormen. Bij 'jouw' hoort 'je', bij 'haar' 'd'r', bij 'zijn' 'z'n' en bij 'mijn' 'm'n'. Zelfs in een gewone, redelijk verzorgde uitspraak zijn die laatste twee vormen nauwelijks te onderscheiden van 'ze' en 'me'. De recente opkomst in de spelling van vormen als 'me moeder' en 'ze vader' zijn dus niets meer of minder dan al eeuwenoude uitspraakvormen die in de spelling doordringen. Maar veranderingen in het stelsel van voornaamwoorden leiden altijd tot commotie.

