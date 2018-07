Hoe zat het ook alweer met dat onderwerp?

Meestal lopen betekenis en vorm met elkaar in de pas. Het onderwerp is dan het zinsdeel dat de betekenisrol van de doener aanneemt, dat congrueert met de persoonsvorm, dat een onderwerpsvorm heeft ('ik' in plaats van 'mij'), dat voor aan de zin staat, en dat een levend wezen is. Het eerste en het laatste zijn betekeniskenmerken, de andere kenmerken gaan over de vorm.

In bijzondere gevallen heb je echter niet alle kenmerken die bij een onderwerp horen. Bijvoorbeeld in 'Die schoenen passen mij.' Daar congrueert 'die schoenen' wel met de persoonsvorm ('die schoen past mij'), het staat vooraan, en het andere zinsdeel heeft de voorwerpsvorm ('mij'). Maar schoenen zijn geen levende wezens, en een duidelijke doener heb je ook niet (het is eerder iets als een oorzaak). Wat nu?

Als je naar de taalontwikkelingen op langere termijn kijkt, zie je dat de taalgebruiker hier in verwarring raakt. Het gevolg is dat de constructie langzaam verandert in 'Ik pas die schoenen' (in de betekenis dat de schoenen mij passen).

De schoolontleder raakt natuurlijk ook in verwarring. De schoolgrammatica schrijft voor dat congruentie het belangrijkste kenmerk is voor de benoeming van het onderwerp, maar de ezelsbruggetjes werken met de betekenisrol ('Wie of wat passen?'). Gevolg: instinkers.

