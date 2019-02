Hoe zal Ajax de vragen van nu beantwoorden?

Later begint nu, later duurt hooguit dertien wedstrijden, het vervolg van de Nederlandse competitie. Het bekertoernooi kan buiten beschouwing blijven: daarin is voor de grootste en rijkste club van Nederland niets van waarde te winnen. De grootste en rijkste club van Nederland moet de dreiging van een vijfde seizoen op rij zonder landstitel afwenden en waarschijnlijk is er straks geen ‘Europa’ meer om zich daarmee extra op te laden.

Lees verder na de advertentie

Er is de laatste tijd veel meegedacht met de Ajacieden. Ze verbrokkelden, speelden niet meer als team, ook in zo’n weinig aansprekend wedstrijdje tegen Heracles, omdat ze iets anders aan hun hoofd hadden, hun transfer of die van een ander. Zo werkt dat nu eenmaal in de kleedkamer, werd hier dra geanalyseerd.

Ik moest daarom gniffelen. We hebben hier al jaren geen topvoetbal van nabij meer meegemaakt, maar hoe het in de kleedkamer werkt als geld er rondwaart, dat weten we – denken we te weten. Spelers hoefden de fout niet bij zichzelf te zoeken: ze hoorden toch overal om hen heen dat het zo werkt, dat voetballers dan soms iets anders aan hun hoofd kunnen hebben?

Laten we voor het bestwil van de Ajacieden, voor een reëler zelfbeeld, stellen dat het woensdag zó goed nu ook weer niet was

O ja? Ze hebben nog niets gewonnen, nog steeds niet. Er is één transfer afgesloten, voor de rest moeten we het allemaal nog zien.

Ook op een andere manier werd met ze meegedacht. Hebben ze een trainer die hen kan raken? Nee, zou je meer dan eens kunnen afleiden uit een gebrek aan samenhang in het spel, tussen spelers. Niet dat Erik ten Hag veel onzinnigs zal zeggen, maar pakkend is zijn dictie niet.