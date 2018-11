Zo wordt wandelen leuk voor het hele gezin

“Dat hebben wij weer”, mopperen twee zussen van acht en elf jaar op zondagmorgen. “Van die ouders die op een druilerige dag gewoon gaan wandelen en we moeten nog mee ook.” Vader vindt dat een stevige wandeltocht op zijn tijd erbij hoort. Weer of geen weer. In de vakanties maar ook in het weekend gaat hij het liefst een paar uur het bos in. Lekker, gezellig en gezond. Het hoofd leeg en de longen open. We gaan!

Moeder deelt zijn hobby, maar aarzelt of ze er goed aan doen de kinderen hun liefhebberij op te leggen. “Ik herinner me nog goed dat ik vroeger vaak met mijn ouders mee moest naar een meubelboulevard. Het is nog altijd een plek waar ik een gruwelijke hekel aan heb. Ik wil maar zeggen: straks willen ze als ze volwassen zijn nooit meer wandelen, juist omdat wij het zo stimuleren.”

“Als ouders graag wandelen, moeten ze dat zeker blijven doen”, zegt opvoedkundige Tischa Neve. “Als je zelf ergens blij van wordt, wil je dat je kinderen natuurlijk meegeven.”

En ja, het muntje kan vervolgens twee kanten op vallen. De hobby van ouders hoeft zeker niet de hobby van hun kinderen te worden. Neve: “Zo werkt het nu eenmaal met opvoeden. Je biedt je kinderen van alles aan, maar ze ontwikkelen uiteindelijk hun eigen voorkeuren.”

Saai Tot het zover is, kun je er wel van alles aan doen om een stevige wandeling leuker te maken voor de kinderen. ‘Gewoon’ een eind gaan lopen is misschien wat saai. “Bedenk iets creatiefs of actiefs en het gaat een stuk makkelijker”, zegt Chantal Overgaauw, eigenaar van oudersvannature.nl. Als ‘natuurwijzer’ neemt zij kinderen mee de natuur in. Ook haar eigen zoon van acht jaar gaat vrijwel dagelijks mee op pad. “Kinderen maar ook hun ouders zijn tegenwoordig erg gericht op ‘kant en klaar vermaak’, bijvoorbeeld in een binnenspeeltuin. En dat terwijl in de natuur de mogelijkheden veel groter zijn. Sprokkel hout voor een vuurtje, ga op zoek naar een dassenburcht of klim samen in een boom. Wat ook goed werkt, is informatie zoeken over het gebied waar je gaat wandelen. Welke vogels en dieren leven er en hoe is het bos hier eigenlijk ontstaan? Kortom: maak er wat van.” Het is dus veel meer een kwestie van kinderen verleiden dan ze simpelweg dwingen om mee te gaan. Bij jonge kinderen is dat nog relatief makkelijk. “Maar zeker als kinderen wat ouder worden, gaan ze in de weerstand als je hen dwingt om mee te gaan. Dat levert dan de rest van de dag onwijs gedoe en een verpeste sfeer op”, zegt Neve. Een positieve benadering werkt beter. “Geef kinderen de ruimte om mee te denken, geef ze regie over een deel van de dag of een dag in de vakantie. Niet per se doordrukken wat jij belangrijk vindt, maar zoek naar wat je allebei leuk vindt. Of sluit een compromis: vandaag gaan we wandelen, maar morgen doen we wat jullie willen. Houd serieus rekening met hun wensenlijstje.” Wordt het toch die lange wandeling vandaag, betrek de kinderen dan ook bij de invulling. Gaan we naar de bossen of het strand? Misschien vinden ze het wel heel tof om een geocoachingtocht naar een verborgen schat te doen. Of besluit je om halverwege lekker ergens te gaan lunchen. “Laat je verrassen door de leuke ideeën van kinderen”, zegt Neve. Als het te zwaar is en je zet toch door, dan heb je kans dat ze er een hekel aan krijgen Tischa Neve

Overkill Ouders moeten wel rekening houden met wat de kinderen aankunnen qua lengte en zwaarte van de wandeltocht. Neve: “Misschien is het een kick als je met z’n allen die kloof hebt bedwongen. Maar als het te zwaar is en je zet toch door, dan heb je kans dat ze er een hekel aan krijgen.” Volgens Overgaauw kun je wandelen niet met een meubelboulevard of zelfs niet met een museumbezoek vergelijken. “Je kunt wandelen zien als hobby van deze ouders, maar wat mij betreft gaat het verder. De natuur draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen. De natuur doet iets met je gevoel, met je gezondheid en je lichamelijke ontwikkeling. Veel meer dan bij andere activiteiten. En zeker meer dan wanneer kinderen lang achter een beeldscherm zitten.” Geen zin is voor Overgaauw dan ook geen reden niet te gaan. “Ik vind dat je kinderen iets ontneemt in hun ontwikkeling als je hen géén kennis laat maken met wandelen en de natuur. Zorg er als ouder voor dat je kinderen geen hekel aan wandelen krijgen door het leuk te maken.” Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl.

