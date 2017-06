Hoe Willemijn Veenhoven het voetbaljournaille op zijn plek zet

Hans van Breukelen, zucht. Mijn waarheid, nog één keer, in het kort: hij is zeker de handigste niet, hij werd als predikant of sociaal werker in het zwart-witdenken van de voetbalwereld niet gepruimd, hij had een onprettige boodschap te verkondigen, hij moest zeggen wat ieder ander in zijn functie zou of zal moeten zeggen en wat Nederland moeilijk kan horen, dat er iets aan ons voetbal moet veranderen.

'De Nieuws BV' wil zich richten op de rol van de sportjournalistiek. Tom Egbers van de NOS en Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad zijn de studiogasten. Copresentator Patrick Lodiers laat horen wat Johan Derksen zei bij de aanstelling van Van Breukelen ('Een clowntje', en meer van die dingen). In de studio wordt gezegd dat Van Breukelen slecht communiceerde: hij praatte te veel ('zwetste in de ruimte' zelfs) en legde niet goed uit. Dat helpt niet in het voetbal, wordt gezegd.

Dit is een gekende tactiek, om iets als een alleenrecht op oordelen daarover op te eisen: doen alsof 'het voetbal' een aparte wereld is. "Dat helpt nergens, denk ik", zegt Willemijn Veenhoven droog. (Kan het ook niet zo geweest zijn, zeg ik, dat niet Van Breukelen slecht communiceerde, maar dat 'het voetbal' slecht luisterde?)

Ik vind het gênant, dit. Ik vind het gênant Willemijn Veenhoven

Tribunaal Lodiers laat fragmenten horen uit de persconferentie over de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe bondscoach. Wilfred Genee vraagt Van Breukelen waarom hij denkt dat hij nog steeds geschikt is als technisch directeur bij de KNVB, en of 'jullie' je niet een beetje schamen. Een man die ik niet ken, vraagt Van Breukelen of dit niet een mooi moment is om sorry te zeggen voor eventuele fouten die hij heeft gemaakt - voor eventuele fouten, ja. "Ik vind het gênant, dit. Ik vind het gênant", zegt Veenhoven. "De manier van ondervragen dan, hè. Alsof ie het tegen een achtjarige heeft die iets gepikt heeft of zo!" Dat van die manier van ondervragen is een subtiele toevoeging. 'Het voetbal' had het ook een gênante persconferentie gevonden, vooral omdat Van Breukelen zich gênant zou hebben geweerd. De studio is het erover eens dat het een tribunaal was. "Ter meerdere eer en glorie van de interviewers zelf", zegt Veenhoven. "Tenminste, zo hoor ik het." Ze laat dit item met een majestueuze blik voor wat het is: waar hébben we het nog over?

Mijn droom Het is ook de tijd, luidt de verdediging in de studio: de aard van de voetbalprogramma's op tv, sociale media, Twitter - het is niet alleen de journalistiek. "Maar daar hoef je als interviewer niet je mening op te baseren, op wat mensen op Twitter zeggen", zegt Veenhoven. Touché, andermaal. Het is nog een puinhoop bij de KNVB, klinkt het. Louis van Gaal moet komen. Co Adriaanse, las ik zelfs. Dat is, zeg ik, ook 'het voetbal': roepen dat er niets van deugt en tot meer dan teruggrijpen op was einmal war niet in staat. Willemijn Veenhoven heft (terug te zien op de video) de armen ten hemel: "Misschien Tjeenk Willink!" Ze laat dit item met een majestueuze blik voor wat het is: waar hébben we het nog over? O, Willemijn Veenhoven als gespreksleider bij een voetbalpraatprogramma. Het is in dubbel opzicht een utopie: dat ze het zal zijn - ze zal ervan gruwen en het is haar in de verste verte niet gegund - en dat haar woorden zullen aankomen in 'het voetbal'. Maar gun me die droom om de zomer mee in te gaan: wat zou het een verademing zijn. Beluister hier het item van De Nieuws BV terug.

