Hoe warm je het binnenshuis hebt, wordt in Peking van bovenaf opgelegd

Met dertien graden onder nul en een snijdende Siberische wind vluchtte ik na een half uur interviews alweer bibberend naar binnen.

Gelukkig is er in Peking binnen verwarming, al valt daar wel een en ander op aan te merken. De verwarming wordt in China centraal geregeld, op stadsniveau of – in een stad als Peking – op buurtniveau. Hoe warm je het binnenshuis hebt, is dus niet je eigen keuze, maar wordt van bovenaf opgelegd. Op 15 november, als iedereen er al behoorlijk verkleumd bij zit, wordt de stadsverwarming ingeschakeld, en is het in spanning afwachten waar dit jaar het kwik in de thermometer stopt.

Het noorden van China heeft de luxe van verwarming. Ten zuiden van de Huairivier en het Qingebergte is geen radiator te zien

In mijn eigen appartement blijkt dat mee te vallen. De kamertemperatuur bedraagt doorgaans zo’n 20 graden, al kan dat bij hevige noorderwind een paar graden zakken. Maar zoals mijn huisbazin reageerde, toen ik naar een mogelijke controle van de radiatoren informeerde: “Niet zeuren, je kunt ook gewoon een extra trui aantrekken.”

Ik prijs me gelukkig, want voor hetzelfde geld breng je in Peking je winter in tropische hitte door. Bij een vriendin is het binnenshuis standaard 25 graden, dag en nacht, ook in de slaapkamer. Zij zet de hele dag de ramen open, maar toen dat onlangs wegens luchtvervuiling niet kon, had ze ’s nachts van pure ellende de verwarmingskraan dichtgedraaid. De volgende dag stond een medewerker van het verwarmingsbedrijf voor de deur: als zij haar verwarming uitschakelt, zitten al haar buren in de kou. Er zit niets ­anders op dan de winter uit te zweten.

Ook zij klaagt niet: ze heeft tenminste verwarming, en dat is meer dan veel Chinezen kunnen zeggen. Toen het systeem van centraal gedistribueerde verwarming in de jaren vijftig werd aangelegd, kampte China met een groot energietekort, en werd beslist om alleen het noorden van China de luxe van verwarming te gunnen. Ten zuiden van de Huairivier en het Qingebergte – 33 graden noorderbreedte – is geen radiator te zien.

Warmwaterkruiken Maar ook in het zuiden van China kan het stevig vriezen. Toen ik een jaar in Hangzhou woonde, net onder Shanghai, kende de stad de strengste winter in vijftig jaar. De temperatuur dook naar 11 graden onder nul, en iedereen kroop onder airco's op warmtestand, bij elektrische vuurtjes en onder elektrische dekens. Tot het elektriciteitsnetwerk het begaf, en het behelpen was met warmwaterkruiken en gewatteerde kledinglagen. Nee, dan toch liever langzaam gaarbakken in een Pekings appartement. Iedere winter barsten in China twee discussies los: in het zuiden over de vraag of zij in een steeds welvarender land niet ook op het warmtenet moeten worden aangesloten. En in het noorden, waar al die verwarmingscentrales een hoop fijnstof uitstoten, over de vraag of de centraal aangestuurde verwarming niet wat minder verspillend kan. Die discussies duren doorgaans tot 15 maart. Dan gaat de verwarming, koud of niet, gewoon weer op nul.