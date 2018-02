Hoe ver in de tijd duurt onze verantwoordelijkheid voort?

Daan!

Ik wil het even hebben over OPERA. Niet zingen op een podium met kostuums en decors, maar het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval. (Een afkorting van Jonge Woudlopers-allure.) Het grote voordeel van kernenergie is dat je relatief gemakkelijk veel energie kunt opwekken. Maar het grote nadeel is natuurlijk dat het niet kan zonder radioactief afval.

In Nederland bergen we dat afval op in bunkers in Vlissingen, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. (Waarom hebben ze van dat 'Voor' niet 'Betreffend' gemaakt, dan hadden we COBRA gehad.) In die bovengrondse bunkers blijft het niet voor altijd; uiterlijk in 2130, zo is ooit besloten, moet het daar weg. Uit het rapport van OPERA bleek deze week dat een kleilaag 500 meter onder onze grond een geschikte bestemming kan zijn.

Wat mij fascineert zijn de tijdschalen waarover wordt gesproken in dit soort rapporten. Het woord 'eindberging' verraadt al dat het geen opslagplek is voor een paar honderd jaar.

De bedoeling is dat het in elk geval 35.000 jaar blijft liggen in die klei, en er is uitgerekend dat het zeker 200.000 jaar veilig is. Daarna zou een onverhoopt lekkend opslagvat eventueel invloed kunnen gaan hebben op ons leven, omdat de straling het oppervlaktewater kan gaan bereiken.

Het zijn duizelingwekkende gedachten. 200.000 jaar vooruitkijken. Kan een mens dat überhaupt? Ik vind het al moeilijk om te bedenken wat ik volgende week ga doen.

Ik vroeg me, als gedachte-experiment, dit af: stel je voor dat er een medicijn voor ernstige ziektes bestond, dat perfect werkt, maar dat over 200.000 jaar de danmalige mensheid ernstig ziek zal maken. Is het gebruik van zo'n wondermedicijn dan egoïstisch? Of mag je rustig het adagium 'na ons de zondvloed' hanteren als die zondvloed nog 200.000 jaar op zich laat wachten? (Tegen die tijd moeten ze dan maar zien of er een nieuwe Noach opstaat.)

Wat vind jij? Hoe ver in de tijd reikt de verantwoordelijkheid van mens en wetenschap?

