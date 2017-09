Hoe Van Vleuten de tijdrit wint: 'Vol rossen tot de dönerkebabzaak'

“Alleen een wereldtitel kan de pijn op het onderdeel tijdrijden verzachten.” Annemiek van Vleuten werd vandaag in haar regenboogtrui van nieuwe wereldkampioen nog even herinnerd aan haar uitspraak van een dag eerder toen zij een poging deed de tijdrit in woorden te omschrijven.

Tussen verbale expressie en pijn gaapt echter een groot gat, bleek na afloop. “Het moest uit mijn tenen komen”, zei ze zoekend naar tekst om het snijdende gevoel in haar benen in woorden te vatten.

De roes van de zege, haar eerste wereldtitel, hadden in het Noorse Bergen haar emoties te pakken. De pijn was naar de achtergrond verdrongen. Enkel de slotkilometers stonden haar bij, een uur nadat Van Vleuten geëmotioneerd de regenboogtrui mocht aantrekken. “Ik wist van mijn parcoursverkenningen dat ik in die laatste vijf kilometer het verschil kon maken. Het loopt daar licht bergop met kasseien.” Niet ieders liefhebberij.

De afspraak met teambegeleider Loes Gunnewijk, haar oud-ploeggenoot, was dat Van Vleuten tot aan een bepaald punt in de straten van Bergen alles uit de kast zou trekken. “Tot de dönerkebabzaak zou ik vol rossen. Maar mijn benen waren zo verzuurd.”

Hakken en zagen

Voor de slotkilometers moesten andere krachten worden aangeboord, bekende de 34-jarige Nederlandse. “Het was hakken en zagen. Je kunt niet zeggen dat het nog op fietsen leek. Maar ik heb daar wel het verschil kunnen maken.” De twaalf seconden op de finishstreep die zij voorhad op de nummer twee Anna van der Breggen werden in die laatste kilometers gewonnen.

Het was voor het eerst dat twee Nederlandse tijdrijdsters op het WK-podium stonden. Van Vleuten zag de grotere betekenis ervan in: “Dit is zeker geen lopendebandwerk. Maar wij worden er wel steeds beter in.”

Als ik goed wil zijn, ben ik ook goed Annemiek van Vleuten

Van Vleuten was de maanden na haar verschrikkelijke val op de Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar het meisje met een engeltje op haar schouders. Dat beeld heeft haar nooit echt bekoord. Toch wees ze vandaag op haar oorbellen, een cadeau van haar vader die in 2008 overleed. “Ik had ze in tijdens de wegrace in Rio. Ik zei onlangs tegen mijn moeder: ‘echt geluk brachten ze ook niet’. Ze keek mij aan en dacht daar duidelijk anders over. En gelijk heeft ze. Ik ben er op de Spelen goed vanaf gekomen. Daarom keek ik daarnet op het podium even naar boven. Ik wilde mijn vader hierbij betrekken.”

Van Vleuten wilde haar eerste wereldtitel niet aan transcendentie ophangen. De basis voor haar succes vormen training, inzet en doorzettingsvermogen. “Ik weet sinds Rio hoe ik moet toewerken naar belangrijke wedstrijden. Ik kan mijzelf afbeulen, maar wel met plezier. Zware hoogtestages noem ik bijvoorbeeld vakantiestages. Het is geen kwestie van moeten. Ik vind het vooral leuk om mij leeg te rijden tijdens trainingen. Als ik terugkom ben ik scherp en Zen.”

Dus toch ook een beetje onaards. Er is nog één titel die op haar bucketlist staat, liet Van Vleuten zich ontvallen. “Ik heb inmiddels veel kunnen afvinken, Nederlands kampioene op de weg, op de tijdrit en nu deze.” De volgende is als het aan haar ligt Tokio 2020. Daar wil ze haar olympische nachtmerrie van Brazilië omzetten in een olympische droom. “Als ik goed wil zijn, ben ik ook goed.”

Aan zelfvertrouwen schort het Van Vleuten niet.