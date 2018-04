Hoe Trump de Chinezen framet als 'onredelijk' en 'gemeen'

Je kunt naar Trumps maatregelen kijken met als vraag of ze effectief zijn, of ze werken. Het antwoord is dan dat de importtarieven heel riskant zijn. Ze kunnen zomaar een handelsoorlog veroorzaken, met desastreuze gevolgen. Daar is geen redelijk mens bij gebaat.

Je zou er nijdig van worden, van die oneerlijke Chinezen

Maar Trump zet zijn maatregelen niet alleen in het effectiviteits-frame. Hij benadrukt hoe oneerlijk en hoe gemeen de Chinezen zijn. Ze dumpen hun staal onder de kostprijs op de Amerikaanse markt. Ze roven voor honderden miljarden aan kennis. Ze werpen allerlei barrières voor Amerikaanse bedrijven in China op. Chinese bedrijven kunnen bedrijven in Amerika overnemen, maar andersom is dat veel lastiger. Chinese bedrijven krijgen subsidie van de Chinese overheid en kopen vervolgens Amerikaanse bedrijven met hun technische expertise op - andersom is dat niet zo. Het is gewoon geen eerlijk speelveld. Je kunt er nijdig om worden.

Het is een bekende strategie. Gebruik het oneerlijkheids-frame. Benadruk hoe oneerlijk en gemeen je opponent is - en wij vinden dat die opponent moet worden aangepakt, dat er maatregelen nodig zijn. Hoe oneerlijker je die opponent maakt, hoe nijdiger zelfs redelijk denkende mensen worden. En hoe minder we ons de vraag stellen of de maatregelen werken.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici. Lees hier meer afleveringen van Framing.