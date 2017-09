Hoe stierven Jos en Margreet uit Katlijk? ‘Ze zágen mensen en hun nood’

Ooit stonden er alleen maar boerderijen in Katlijk, een dorp vlakbij Heerenveen dat vandaag de dag zo’n zeshonderd inwoners heeft. Maar er kwam schaalvergroting, er kwamen ‘mensen van buiten’, die verliefd werden op de natuur en de strategische ligging. Zo ook Jos en Margreet, die in 1993 met twee zoons neerstreken in de Moskoupleats.

Eerder werkte Margreet in het onderwijs en de gehandicaptenzorg, maar astrologie was haar passie, en deze locatie was perfect om cursussen te geven en te coachen. Jos hield geiten, ze gingen kaas maken en biologische producten verkopen. Ze vingen ook mensen op die hulp nodig hadden.

Toen Margreet 47 was, haalde ze de krant met de onverwachte zwangerschap van haar derde zoon – de jongen die nu vastzit. Ze dacht in de overgang te zijn, maar wát een welkom wonder, dit nakomertje. Ze vielen op. Vanwege hun levenswijze en Margreets kleurige kleding, maar niet op een nare manier, want ‘zo’n dorp’ is Katlijk niet. Nieuwkomers worden gemakkelijk geaccepteerd, vertelt Kim Jacobi, die al haar hele leven in het dorp woont.

Niet anoniem

Katlijk is een lintdorp, met twee drukke doorgaande wegen waarlangs woningen, zonder school, plein, of een ander kloppend hart waar mensen elkaar tegenkomen. De ene kant van de doorgaande Schoterlandseweg ligt bijna in Mildam, de andere in Nieuwehorne – sommige Ketlikers horen daardoor gevoelsmatig meer bij het ene of juist het andere dorp. Het sociale leven geschiedt veelal in verenigingen, en ook veel buurten organiseren hun eigen activiteiten.

Jacobi: “En toch is het niet anoniem. Vroeger werkten boeren veel samen, en dat is nog zo: je leent een machine, je helpt eens met het een of ander. Buren lopen geregeld bij elkaar langs met een visje of aardbeien. Het zal hier niet gebeuren dat iemand dagenlang dood in zijn huis ligt.” Geregeld zag Jacobi onbekenden bij de bushalte uitstappen en in de richting van de Moskoupleats lopen. “Dan wist je: ze vangen weer mensen op.”

'Dat gezin kwam op adem en dat kwam door hén' Dominee Corry Nicolay

De onbekenden die Jacobi nu ziet zijn politie en journaille. In het struweel voor de Moskoupleats zijn bloemstukjes neergelegd, een enkel kaarsje brandt. Hoe intens verdrietig ook, benadrukt dominee Corry Nicolay: laten we ook het kostbare van hun leven laten zien. Nicolay leerde het stel kennen in oktober 2000, toen het onderdak zocht voor een Libanees gezin met acht kinderen dat in een spoortunnel in Heerenveen sliep.