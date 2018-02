Hoe spring-in-'t-veld Esmee Visser ineens een wereldster werd

Het is al even geleden dat ze zo met haar ouders aan de keukentafel zat. Een week of vier. Haar moeder schenkt drie koppen vol. Esmee warmt er haar handen aan en blaast in het kopje. Ze doopt een koekje in de koffie. Even lijkt alles als vanouds. Zoals het altijd was. Alsof er niks gebeurd is.

'We zijn voornemens meer te gaan controleren op snelheid in Beinsdorp. Ze schijnen daar erg hard te rijden. Gefeliciteerd Esmee!' Felicitatie van de politie op Facebook

Ze komen net van Schiphol. Haar vader heeft hen opgehaald. Hij was niet mee naar Pyeongchang, want hij durft niet durft te vliegen. Dus zag hij zijn wonderbaarlijke dochter thuis goud winnen, of althans: hij zat met vrienden van hun IJsclub Nut en Vermaak in café Murphy's Law in Hillegom. Waar het feest werd.

Een feest dat nooit meer stopte. 'Gekkenhuis' noemen ze dat dan, maar wat dat is weet de familie Visser eigenlijk nog niet eens echt. Nederland staat op zijn kop. Omdat anderen haar hadden verteld dat zij dat had veroorzaakt, had Esmee het al een paar keer hardop uitgesproken voor de camera's op de ijsbaan in Zuid-Korea. En daarna nog heel vaak zacht voor zich uit gefluisterd, als ze op haar bed zat, in het olympisch dorp. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, Nederland op z'n kop?

Zoals Schiphol er net uitzag? Vroeger wachtte er wel eens een vriendin als ze terugkwam van een wedstrijd. Nu stond het vol juichende mensen die ze niet kende, allemaal in het oranje. Ze zongen. Er was een dweilorkest. Er waren spandoeken met haar naam erop. Bloemen. En honderden mobiele telefoons op selfiestand. Al dat geluid, al die mensen, die er allemaal voor haar waren. Ze bewoog zich door een tunnel, zo voelde het. Alsof het niet helemaal echt was. Alsof ze droomde.