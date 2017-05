Hoe Sparta zijn eigen Rotterdamse feestje viert

De zege alleen was niet genoeg. Sparta moest hopen op een nederlaag van Roda JC bij Vitesse. Die kwam er: 3-0. De Limburgers werden daardoor, samen met NEC, veroordeeld tot de nacompetitie, waarin een plaats in de eredivisie veiliggesteld moet zien te worden.

Sparta ís veilig. En dat gegeven zorgde ook daags na de ontsnapping in Deventer tot opluchting bij trainer Alex Pastoor. “Ik vind dat we als team een nóg grotere prestatie hebben geleverd dan vorig jaar, toen we kampioen van de Jupiler League werden”, zei Pastoor. “Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze wat mij betreft twee keer achter elkaar kampioen zijn geworden. Zo voelt dat ook voor mij.”

De kasteelheren beleefden een wisselvallig seizoen. Een goede competitiestart, waarin de ploeg nog even in het linkerrijtje stond, werd tenietgedaan door veel verloren duels rond de winterstop; een vrije val die er uiteindelijk voor ¬zorgde dat Sparta in de gevarenzone terechtkwam. “Vrijwel al mijn spelers zoeken naar de voetballende oplossing op het veld”, meent Pastoor. “Dat kan alleen niet altijd. Daar hebben we leergeld voor betaald. Ook waren er wedstrijden waarin we goed speelden, maar vergaten we dat te koppelen aan resultaat.”

Zijn elftal, zonder al te veel eredivisie-ervaring, verloor na de slechte reeks langzaam het geloof en zelfvertrouwen. Logisch, vindt Pastoor, maar intern heeft hij altijd goed kunnen werken bij Sparta. En dat is geen vanzelfsprekendheid, bewezen

Go Ahead Eagles, NEC en Roda JC, waar bestuurlijke perikelen ontstonden. “Tussen de driehoek directie, begeleidingsstaf en spelersgroep is er altijd rust geweest”, benadrukt Pastoor. “Natuurlijk gaat het soms even borrelen, dat begrijp ik heel goed, maar voor de club is het fantastisch dat het topsportklimaat zich in alle geledingen geworteld heeft. Blijf bij je visie, maar blijf ook bij het beleid dat je samen hebt uitgestippeld. In sport – en met name in voetbal – blijkt het heel lastig om hieraan vast te houden.” Ook omdat het om veel geld gaat. Sparta kan de begroting nu handhaven op zo’n tien tot twaalf miljoen euro, terwijl een degradatie de club zou terugwerpen naar een begroting van vijf miljoen euro.

Rustig Sparta De spelers hebben profijt gehad bij de relatieve rust bij Sparta, zegt Thomas Verhaar. “Eigenlijk zie ik dat als grootste overwinning van de club dit seizoen”, aldus de aanvaller. “We verloren na de winterstop vijf wedstrijden op rij tegen directe concurrenten, maar toch bleef het rustig binnen de club. Dat is weleens anders geweest.” Verhaar refereert daarmee aan de recente zes jaren in de eerste divisie. Daarin stelde Sparta zich telkens tot doel te promoveren, maar zodra dat doel uit zicht verdween, sloeg de paniek toe en werd de trainer ontslagen. Pastoor bracht de rust terug op Het Kasteel. Hij legde de focus op het beleid en structuur in plaats van krampachtig vast te houden aan de doelstelling. Dat had effect. Vorig seizoen promoveerde hij met Sparta naar de eredivisie. “Natuur-lijk kun je je visie op bepaalde nuances aanpassen”, zegt de trainer.

