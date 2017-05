Hoe Snapchat in de houdgreep ligt bij Facebook

Omzet en nettowinst. Bij veel bedrijven zijn dat gegevens die beleggers het belangrijkst vinden. Bij Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, niet. Daar kijken beleggers naar het aantal dagelijks actieve gebruikers. Dat aantal groeide in het eerste kwartaal van 2017 minder dan verwacht en dus kelderde de waarde van het aandeel Snap met bijna een kwart.

Woensdagavond presenteerde Snap zijn resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Dagelijks maken 166 miljoen mensen gebruik van Snapchat. Dat waren er 5 procent meer dan in het kwartaal daarvoor, maar die groei viel nogal tegen. In vorige kwartalen steeg het aantal gebruikers veel sneller.

Met de app Snapchat sturen vooral jongeren met hun smartphone foto’s, filmpjes en berichten naar hun vrienden die kort daarna in het niets verdwijnen. Omdat de app gratis is, zegt het aantal gebruikers niets over de omzet en de winst. Maar het zegt alles over het potentieel dat Snap adverteerders kan bieden. Die bepalen de toekomst van het bedrijf.

Hevige concurrentiestrijd Om de gunst van die adverteerders is Snap in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met Facebook. Dat bedrijf maakte vorige week bekend 2 miljard actieve gebruikers en 5 miljoen adverteerders te hebben. Die leverden Facebook afgelopen kwartaal een omzet van 7,3 miljard dollar op. Daarnaast biedt Facebook met de foto-app Instagram steeds meer diensten aan waar Snapchat in korte tijd populair mee werd onder zijn jonge doelgroep. Foto’s bewerken of een verhaal vertellen met een reeks foto’s kan nu ook met Instagram. En via WhatsApp, ook van Facebook, kunnen gebruikers foto’s sturen die na 24 uur vanzelf verdwijnen. Tekst loopt door onder de afbeelding. Snap Inc. is het moederbedrijf van Snapchat © REUTERS Toen een beursanalist Evan Spiegel, de man achter Snapchat, na de presentatie van de cijfers vroeg of hij bang was voor de hete adem van Facebook moest Spiegel lachen, meldde persbureau Bloomberg. Volgens de baas van Snap moet een bedrijf zich niet ongemakkelijk voelen als zijn vinding wordt nagemaakt. Namaak hoort bij de sector en is te zien als vorm van erkenning, zei Spiegel. Medeoprichter Bobby Murphy werd er 1 miljard dollar armer van Volgens hem viel het gebruik van zijn app helemaal niet tegen. Dagelijks worden er via Snapchat 3 miljard foto’s en video’s gedeeld, 20 procent meer dan een half jaar geleden, voerde hij aan. De hoeveelheid tijd die gebruikers dagelijks op de app spenderen, steeg tot meer dan een half uur.

Omzet blijft steken Maar het optimisme van de topman werd door beleggers niet gedeeld. Bij de opening van de Amerikaanse beurs schommelde de koers van Snap rond de 18 dollar. Dat was 20 procent minder dan een dag ervoor. Grootaandeelhouders Spiegel en medeoprichter Bobby Murphy werden er zelf 1 miljard dollar armer van. Het waren de eerste cijfers van Snap sinds het bedrijf in maart naar de beurs ging. Toen spoot het aandeel richting 27 dollar, waardoor de Amerikaanse start-up even een beurswaarde van zo’n 28 miljard dollar bereikte. De afgelopen weken schommelde het aandeel rond de 22 dollar. Naast de tegenvallende groei van het aantal gebruikers gaven de andere cijfers die Snap presenteerde ook geen reden tot optimisme. De omzet van de bleef steken op 149 miljoen dollar, lager dan analisten verwachtten en ook minder dan het vorige kwartaal. Het nettoverlies was beduidend hoger. Daarbij werden bij de beursgang enorme pakketten aandelen uitgedeeld, onder meer aan Spiegel zelf. Al met al kwam het kwartaalverlies daardoor uit op 2,2 miljard dollar. Over 2016 draaide Snap op een omzet van 400 miljoen dollar ook al een half miljard verlies. Dat investeren in Snap risicovol was, was al voor de beursgang bekend. De jongste cijfers waren voor veel aandeelhouders het sein om te verkopen.

