Hoe Shell in drie jaar tijd miljarden heeft bespaard op grote projecten

Het ziet eruit als een flinke versterker met wieltjes eronder. Het is een robot. Bij een Kazachs olieveld worden de robots getest. Ze rijden door en langs grote installaties. Ze moeten er inspecties gaan uitvoeren. De informatie die ze verzamelen over de temperatuur en de chemische samenstelling van de lucht sturen ze door.

Het exemplaar dat Harry Brekelmans (1965) in het Shell-kantoor in Rijswijk toont, is het nieuwste model van die robot die oorspronkelijk voor het olieveld Kashagan was ontwikkeld. De olie aldaar bevat veel zwavel en dan is het altijd oppassen. Dan is het niet alleen goedkoper maar ook veiliger om rijdende inspectierobots in te zetten in plaats van inspecteurs op twee benen. Die nieuwste versie wordt door Shell-dochter Nam gebruikt in Groningen, ook voor inspectiedoelen.

Een ander voorbeeld: drones. Brekelmans: “Veel platforms zijn oud en er zijn alleen tekeningen van. Als zo’n platform een opknapbeurt moet krijgen of voorzien moet worden van extra installaties, moesten er vroeger mensen naartoe. Ze moesten er rondkijken, soms maandenlang. Nu sturen we drones op zo’n platform af.”

Effectief

Digitalisering en robotisering. Brekelmans gebruikt de woorden vaak. Natuurlijk digitaliseert Shell allang. Toen Brekelmans 27 jaar geleden bij het bedrijf kwam stonden in Rijswijk al computers. Ze waren groot en konden minder dan een laptop nu. “Maar de laatste jaren gaat het met de digitalisering heel hard”, zegt Brekelmans. Dat verklaart deels hoe Shell zo veel kon besparen op de kosten voor de ontwikkeling van olie- en gasvelden, chemiecomplexen en andere projecten. Digitalisering laat zich in het hele concern voelen.

Op bouwplaatsen bijvoorbeeld. Brekelmans: “We kwamen erachter dat mensen soms maar 35 procent van hun tijd effectief waren. Voor de rest waren ze bezig met wachten, materiaal verzamelen of formulieren invullen. Nu is het met een druk op de iPad mogelijk om te weten waar een onderdeel in het magazijn of de bouwplaats ligt. Als we in IJmuiden staal bestellen, kunnen we het product van IJmuiden tot Texas volgen.”

Harry Brekelmans © Shell

Shell bekijkt de mogelijkheden voor automatisch boren

Digitalisering, ook bij olie- en gasboringen. Door boormateriaal van sensoren te voorzien, is sneller te zien of er bij een boring ergens deep down iets misgaat. Of dat de diamanten boren aan vervanging toe zijn. Shell is zelfs bezig met automatisch boren. Een computer, volgestopt met data, kan beter reageren op signalen uit de bodem dan een ervaren boorder, zo is gebleken.

Kostenbesparingen, sinds een jaar of vier is dat bij Shell een sleutelwoord. De jaren ervoor, van 2010 tot 2014, waren jubeljaren. De olie- en gasprijzen waren hoog en het geld liep met vaten tegelijk binnen. In zo’n tijd is kosten besparen niet het eerste waar een directie aan denkt. Soms waren hoge kosten onvermijdelijk, zegt Brekelmans: “Je zag het in Canada, in North Dakota, in Texas, in Australië. Daar werden nieuwe velden ontwikkeld. Dan is er veel vraag naar technici, chauffeurs, materieel, installaties. Dan schieten de prijzen omhoog.”