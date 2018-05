Hoe Salzburg zijn foute straatnamen aanpakt

Een wetenschappelijke commissie moet beslissen welke namen echt moeten verdwijnen en welke met de nodige uitleg mogen blijven.

Lees verder na de advertentie

Salzburg startte twee jaar geleden met een project waarin de achtergrond van alle 566 straten en pleinen die naar personen zijn vernoemd, op een website nader werden toegelicht. Daarnaast kregen straatnaamborden korte informatie over hun oorsprong.

Gaandeweg werd duidelijk dat pakweg 200 straten de naam dragen van iemand die tijdens de nazitijd leefde. Dat zijn lang niet allemaal nazi's, maar 46 straten blijken vernoemd te zijn naar NSDAP-leden en nog eens achttien naar duidelijke nazi-sympathisanten. Het gaat onder meer om mensen als auto-ontwerper en SS-lid Ferdinand Porsche, dirigent Herbert von Karajan en beeldhouwer Josef Thorak, die door Hitler persoonlijk tot 'onvervangbare kunstenaar' werd benoemd.

De commissie wil de namen indelen in drie categorieën. In eerste groep vallen NSDAP-leden die verder eigenlijk niets laakbaars hebben gedaan. Zij krijgen simpelweg net als andere naamgevers een biografie op de website. In de tweede groep staan de mensen wier naam op het straatbord mag blijven, maar waarin hun omstreden verleden nader gaat worden toegelicht. De derde groep omvat de echte nazi's zoals SS-officieren waarover nauwelijks twijfel bestaat dat ze helemaal niet op een straatnaambord thuishoren.

Het besluit om straten een nieuwe naam te geven ligt overigens bij de gemeenteraad. Het zal dan ook wel tot 2020 duren eer de eerste naambordjes echt vervangen worden.