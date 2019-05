Hoe Ridouan T., een topcrimineel zonder strafblad, uit handen blijft van justitie

Hij wordt ‘Nederlandse grootste crimineel’ genoemd. Maar Ridouan T. (41) is nog nooit voor een rechter verschenen voor een zware aanklacht, laat staan veroordeeld. Deze week haalde hij opnieuw het nieuws: hij zou Peter R. de Vries bedreigen. Maar de tv-persoonlijkheid kwam snel met een ontkennende verklaring van T.

Een opmerkelijke actie. Anders dan de vorige lichting ‘topcriminelen’ als Willem Holleeder, die zich zonder moeite op televisie laat interviewen, is de generatie van T. wars van publiciteit. Hij kwam op vroege leeftijd met zijn ouders vanuit Marokko naar Vianen. Hij begon waarschijnlijk met de handel in softdrugs, maar stapte al snel over naar cocaïne. Die branche is veel lucratiever: als de politie een partij onderschept, heeft die vaak een straatwaarde van miljoenen euro’s.

Hij mag dan weinig in de publiciteit komen, de politie heeft T. en een paar medestanders al langer op de radar.

T. past in het plaatje dat criminologen en journalisten schetsen van de opkomende generatie criminelen. Familie is heel belangrijk – zijn twee broers komen ook in beeld van justitie – en geld is hard nodig voor dure statussymbolen als kleding, auto’s en sieraden. En het risico onschuldigen te raken wordt op de koop toegenomen.

Radar Het is te makkelijk om T. te schetsen als een kopstuk van de Randstedelijke ‘mocro-maffia’, omdat hij optrekt met andere Marokkaanse Nederlanders die vooral uit Utrecht en Amsterdam komen. Bij de mensen die justitie in het vizier krijgt, zitten ook bijvoorbeeld Antillianen, Albanezen en autochtone Nederlanders. En van een echte ‘topcrimineel’ is ook geen sprake. Verschillende groeperingen strijden om de beheersing in de cokehandel. Dat blijkt als de broers van T. in Marrakech worden opgepakt na een ‘vergismoord’: ze hadden het waarschijnlijk voorzien op een rivaal van T. maar doodden de verkeerde. Hij mag dan weinig in de publiciteit komen, de politie heeft T. en een paar medestanders al langer op de radar. Twee jaar geleden lukte het om zijn versleutelde telefoongesprekken te kraken. Zo kan T. volgens het Openbaar Ministerie worden gelinkt aan een moord in 2016 op een voormalig medestander die volgens de telefoongesprekken een verrader was. Er wordt volop gespeculeerd in welk werelddeel hij is, en of hij door plastische chirurgie onherkenbaar is gemaakt. Vorig jaar bleek dat de politie T.’s handlanger Nabil B. als kroongetuige gaat opvoeren. Hij toonde zich uit wroeging bereid tegen T. te getuigen. Kort hierna werd B.’s broer, een man zonder strafblad, geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam. De schutter werd snel gevonden, maar zal waarschijnlijk niet wijzen naar T. Zo blijft die nog steeds uit handen van justitie, ondanks tipgeld van een ton. Er wordt volop gespeculeerd in welk werelddeel hij is, en of hij door plastische chirurgie onherkenbaar is gemaakt.

