Hoe ontwikkelt Oranje zich verder?

Vervelende interlands Lees verder na de advertentie Ze zitten er in 2019 weer tussen, de meer vervelende interlands, de eerste vanavond tegen Wit-Rusland. Vorig jaar speelde Oranje tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League, en in oefenwedstrijden onder meer tegen Engeland, Portugal en België. Mooie interlands, en tot het herstel van Oranje droeg in dat verrassende jaar óók bij dat de opkrabbelende ploeg tegen deze sterke tegenstanders als underdog kon spelen, relatief zonder druk. Wit-Rusland is een andere tegenstander, en in de EK-kwalificatiepoule zijn Noord-Ierland en Estland dat in het najaar ook. Ze horen erbij in kwalificatietoernooien, hoe vervelend in menig opzicht ook. Er moet gewonnen worden, maar eer valt er niet te behalen. De trainer, bondscoach Koeman nu ook, spreekt vooraf dan altijd van een ‘compact verdedigende’ tegenstander. “Hoe kunnen we onze ruimtes vinden?” Dat is de vraag, in het besef dat het lastig kan zijn, soms bijna een hele wedstrijd lang. Maar gewonnen wordt er vrijwel altijd. In de kwalificatiereeks voor het WK 2018, in die barre fase, won Oranje tweemaal van Wit-Rusland: met 4-1 na een acceptabele wedstrijd in Rotterdam, en moeizamer, met twee late treffers, in Borisov (1-3). Nee, het voetbal kan in zulke wedstrijden niet altijd leuk zijn, ook misschien niet nu Oranje is opgefrist. Maar dat is niet Koemans eerste zorg: de winst telt, niet hoe die wordt behaald.

Een nieuwe norm? Nee, dat is geen nihilisme. Bij het begin van dit kwalificatietoernooi moeten de eerste punten worden gepakt, te meer omdat de tweede tegenstander er een van een andere orde is: Duitsland, zondag in Amsterdam. Spits Memphis Depay en Ronald Koeman deze week bij de voorbereidingen op het interlandweekend in Zeist. © BSR Agency Natuurlijk zou Koeman Oranje ook mooi willen laten spelen, zoals dat in 2018 al geregeld lukte. Hij sprak deze week zelfs over een nieuwe norm. De gedenkwaardige wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk, in november vorig jaar met 2-0 gewonnen, zou dan die nieuwe norm zijn. “Iedereen weet wat de norm is en wat we ervoor moeten doen om die te halen”, zei hij. Koeman sprak de hoop uit dat Oranje al zo stabiel is om ‘minimaal een 7 te spelen’. Dat gaat wel heel snel. Een 7 ten minste, dat is hoog gemikt in wat hoe dan ook een spel van fouten is. Bij Koemans aanstelling stelde de KNVB het WK 2014 nog als norm, dat toernooi waarop met een beperkte ploeg maximaal was gepresteerd. Goed, spelers ontwikkelden zich (Van Dijk, Wijnaldum), talenten dienden zich aan (De Ligt, Frenkie de Jong, Bergwijn). Maar tekenend voor het peil in de breedte is ook de situatie van aanvaller Depay. Zijn prestatiecurve blijft schommelen bij Olympique Lyon. In de spits, waar hij vorig jaar in Oranje speelde, heeft Koeman weinig tot geen waardige alternatieven. Hij kan Depay geen concurrentie aandoen, wat een coach in zo’n geval graag zou doen. “Hij moet doen wat hij deed bij ons”, zei Koeman.

Op weg naar het EK Ja, in de kwalificatiepoule zit naast de zwakkere broeders nog een goede ploeg: Duitsland. Voor wedstrijden wordt coaches en spelers altijd maar weer gevraagd wie favoriet is. Dat is Nederland natuurlijk tegen Wit-Rusland, en straks tegen Noord-Ierland en Estland. Koeman en aanvoerder Van Dijk stelden reëel dat Oranje dat tegen Duitsland moeilijk kan zijn. In beide wedstrijden in de Nations League was Duitsland de betere ploeg. Maar ook als Duitsland opnieuw (en nu ook in cijfers) de betere zou zijn, is er weinig aan de hand. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor het EK 2020. In het vrij onvoorstelbare geval dat Oranje daar niet bij zou zitten, zouden de play-offs van de Nations League nog een herkansing kunnen bieden. Nee, het moet wel heel raar lopen wil Oranje na het EK 2016 en het WK 2018 een derde toernooi op rij missen. Niet of Oranje straks op het EK zal zijn, is de vraag, maar hoe: welke rol het kan spelen. Dat hangt af van de ontwikkelingen, die van de talenten zeker. Gisteren zat Frenkie de Jong naast Koeman. Hem werd gevraagd of de bondscoach, die er speelde, hem had geadviseerd voor Barcelona te kiezen. Ze hadden erover gesproken, maar niet in die zin. Wat Koeman dan had geadviseerd? Je moet, ongeacht de club waar je heen gaat, veel spelen. Of dat kan, zal in dit nieuwe interlandjaar blijken, en het zou daarna een effect op de weg naar en op het EK kunnen hebben. Positief of – dat kan ook – negatief.

Koeman doceert de wetten van het topvoetbal Ajax-trainer Ten Hag had gezegd dat er bij Oranje rekening gehouden moest worden met de belangen van Ajax. ‘Dat heb ik niet gehoord’, zei bondscoach Koeman. ‘Ik heb tegen alle trainers gezegd dat het gaat om kwalificatie. Het zijn geen oefenwedstrijden.’