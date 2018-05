Hoe ontstaat een hazelip? Anders dan gedacht

Maar ook dat is zelden het geval, schrijven Amerikaanse wetenschappers nu in het vakblad Cell Reports. Bij de meeste mensen die met een hazenlip of gespleten gehemelte worden geboren, ligt de oorzaak niet in één enkele mutatie, maar in een stapeling van allerlei genetische varianten die in de bevolking voorkomen. Deze varianten blijken vaak te zitten in die gedeelten van het genoom die andere genen aan- en uitschakelen. De Amerikanen hebben in kaart gebracht waar in het geval van een hazenlip deze genschakelaars te vinden zijn.

Eigenlijk onderzoeken de Amerikanen de embryonale ontwikkeling van het gezicht, en dan met name de beginfase, na vier à acht weken. Een gezicht is dan nog niet te herkennen; het is meer een verzameling van plooien en bulten, die op de juiste manier moeten bewegen en hechten. De regelgenen sturen dit proces. Als zij op het verkeerde moment of de verkeerde plaats een gen activeren, groeien sommige delen niet goed aaneen en ontstaat er zoiets als een gespleten gehemelte.