Hoe olie de zee kan kalmeren

Een bark, de Grecian, op weg van Philadelphia naar Porto, iets te diep geladen met graan. Een driemaster, de Martha Cobb, op weg van New York naar Londen, geladen met petroleum. Een vliegende storm.

Het was op 15 november 1883 het recept voor een scheepsramp en een heldhaftige reddingspoging. En een kleine anderhalve eeuw later blijkt het een perfect wetenschappelijk experiment te zijn geweest. Want bij het te hulp schieten van de bemanning van de Grecian zette de schipper van de Martha Cobb een traditioneel middel in, waarvan iedereen wist dat het werkte, al begreep niemand precies hoe: hij gooide olie op de golven.

Doordat kapitein Thomas Greenbank in zijn logboek beschreef wat hij deed en wat het effect was, konden onderzoekers van het Scripps Institute of Oceanography, in Californië, het pleit beslechten ten gunste van een van de theorieën die verklaren hoe je wild water kalm krijgt met een beetje olie. “De observaties van de kapitein waren erg goed en precies, vooral ook over het tijdsverloop”, zegt Xin Zhang, oceanograaf op het instituut. Hij werkte mee aan het onderzoek, dat vooral het werk was van zijn in 2015 overleden collega Charles Cox. De resultaten zijn nu gepubliceerd in tijdschrift Geophysical Research Letters.

Zhang neemt de natuurkunde van wat hun overkwam even door: “Wind die over het water waait, zorgt voor plaatselijke verstoringen in de luchtdruk. Op de kleine golfjes die dat veroorzaakt, heeft de wind meer vat, dus krijg je hogere golven. Uiteindelijk kunnen die zo hoog worden, dat hun helling te steil wordt om nog stabiel te zijn, en dan breekt de golf.”

Dat de Martha Cobb de in nood verkerende Grecian in zicht kreeg, was een groot geluk. Als beide schepen de kortste weg naar hun bestemming hadden kunnen volgen, waren ze elkaar nooit dichter dan 80 zeemijl genaderd. Maar het gebeurde wel op die 15de november. De bemanning van de Grecian voerde toen al drie dagen een vergeefs gevecht tegen een zuidwesterstorm die hun schip langzaam maar zeker aan het slopen was.

Olie op de golven

Toen de Martha Cobb langszij kwam, wilde de bemanning van de Grecian nog maar één ding: van boord. Maar een boot uitzetten om de mannen te halen was onverantwoord. De Martha Cobb hees het sein ‘we verlaten je niet’, en wachtte op beter weer. Toen dat maar niet kwam, besloot kapitein Greenbank de klassieke truc toe te passen: olie op de golven.

Dat je met een beetje vettigheid veel bereiken kunt op zee, is al duizenden jaren bekend. In de Naturalis Historia van de Romeinse auteur Plinius de Oudere staat al te lezen dat ‘iedereen weet dat het zeewater glad wordt gemaakt door olie, en dus sprenkelen duikers het op hun gezicht, want het kalmeert het ruwe element en laat licht met hen meegaan naar beneden’.

De Amerikaanse diplomaat en amateur-wetenschapper Benjamin Franklin zag in 1757, tijdens een overtocht naar Engeland, dat het kielzog van twee schepen in de buurt veel gladder was dan dat van andere schepen. De zeeman aan wie hij vroeg hoe dat kwam, vond het maar een domme vraag; de kok had gewoon wat vettig afwaswater overboord gezet. Franklin kon het eerst nauwelijks geloven, kreeg te horen dat het standaardkennis was voor duikers, vissers en zeelieden overal ter wereld. In de Middellandse Zee was het olijfolie, in Oost-Indië kokosolie, in Scheveningen en Katwijk lijnzaadolie.

In Engeland liep Franklin daarna rond met wat olie in een holle wandelstok, zodat hij de truc kon demonstreren als hij langs een door wind opgezweept meer of vijvertje kwam.

Kapitein Greenbank stond een dikke eeuw later voor een zwaardere opgave. Hij stortte wat van de petroleum uit zijn lading in de golven. Maar hoewel het water rond de Martha Cobb wel wat gladder werd, bleven de brekers komen. Toen probeerde hij iets anders: er was een vaatje aan boord met een kleine 20 liter visolie en dat liet hij via de spuigaten in zee sijpelen. Eerst leek ook dat niet te helpen, maar na 20 minuten veranderden de omstandigheden totaal.