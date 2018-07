Hoe neem je een penalty (die erin gaat)?

“Je hebt de grootste kans om te scoren als je, voordat je de bal trapt, al weet waar je gaat schieten”, zegt bewegingswetenschapper John van der Kamp. Hij doet aan de VU al jaren onderzoek naar penalty’s.

Er zijn ook spelers die wachten tot de keeper een hoek in duikt en dan snel de andere kant op schieten. Maar zij nemen een groter risico, volgens het onderzoek van Van der Kamp. “Wanneer je al van tevoren weet waar je gaat schieten, dan kun je je daar als schutter langer op voorbereiden en het ook vooraf oefenen. Hierdoor heb je meer controle over de situatie en minder last van druk. Bovendien is goed mikken belangrijk en je richt op waar je naar kijkt. Staar je nu naar de keeper, dan is de kans groot dat je de bal daar onbewust naartoe schiet. Als doelman moet je juist lang wachten en veel bewegen, daardoor trek je de aandacht en is de kans groter dat de speler de bal in jouw richting trapt.”

Ook waar je mikt is belangrijk, blijkt uit Israëlisch onderzoek. Wetenschappers analyseerden 311 penalty’s uit topcompetities en ontdekten dat keepers nooit een strafschop uit de bovenhoek haalden. “Maar de kans dat je dan over of naast schiet is ook groter. Dus dan neem je wel een groot risico.”