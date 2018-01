Hoe Mongolië miljoenen verliest via Nederlandse postbusfirma’s

Mongolië zit vol bodemschatten, maar profiteert daar onvoldoende van. Om te voorkomen dat de opbrengsten nog langer via Nederlandse brievenbusfirma’s wegstromen, heeft Mongolië in 2013 het belastingverdrag met Nederland opgezegd. Nu blijkt dat die opzegging niets heeft veranderd. Mijnbouwgigant Rio Tinto, eigenaar van de grootste goud- en kopermijn van Mongolië, houdt vast aan de oude afspraken. De afgelopen jaren heeft het honderden miljoenen dollars overgeboekt naar een dochterbedrijf annex postbusfirma in Amsterdam.

Voor Mongolië gaat het om grote bedragen. Met de misgelopen belastinginkomsten – zo’n zestig miljoen dollar per jaar – had het twee keer zoveel kunnen uitgeven aan onderwijs en gezondheidszorg. Dat Rio Tinto nu nog steeds van de oude constructie gebruik kan maken en via Nederland belastingvoordelen boekt, blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo). Vandaag verschijnt hun rapport ‘Gouden beloftes en onbetaalde rekeningen’.

Oyu Tolgoi, wat turquoise heuvel betekent, was de grootste braakliggende goud- en kopermijn in de wereld. De samenwerking met Rio Tinto zou het Mongoolse volk voorspoed en welvaart brengen, dat voorspelde de Australisch-Britse mijnbouwer zelf tenminste.

Dat tarief op rentebetalingen is belangrijk, omdat Rio Tinto de mijnbouw in Mongolië financiert met leningen vanuit het Nederlandse dochterbedrijf Oyu Tolgoi Netherlands BV. Deze firma zonder personeel wordt beheerd door Intertrust, gevestigd bij het Amstelstation. Van 2012 tot en met 2015 stroomde jaarlijks gemiddeld 3,4 miljard aan leningen van Oyu Tolgoi Netherlands BV naar mijnbedrijf Oyu Tolgoi LLC. Vanuit Mongolië naar Amsterdam werd 800 miljoen dollar aan rentebetalingen teruggeboekt. De rentebetalingen van de ene Rio Tinto-dochter naar de andere verlagen de winst van de mijnbouwer. Dat heeft gevolgen voor de Mongoolse belastingdienst.

Rio Tinto heeft een constructie opgetuigd met dochterbedrijven over de hele wereld en in Nederland om winst zo klein mogelijk te maken via een stelsel van leningen en rentebetalingen. Op het laatste zit een laag belastingtarief voor de route Mongolië-Nederland. Voor rentebetalingen van mijnbouwer Oyu Tolgoi LLC naar bedrijven in Nederland is het belastingtarief slechts 6,6 procent. Het Mongoolse tarief is 20 procent.

Dat Mongolië nog vastzit aan dat oude verdrag, komt door de investeringsovereenkomst die Rio Tinto en de Mongoolse overheid in 2009 ondertekenden. Daarin werden allerlei belastingtarieven voor Rio Tinto bevroren: toekomstige verhogingen zouden niet gelden voor Oyu Tolgoi LLC, het mijnbedrijf dat Rio Tinto en een Mongools staatsbedrijf oprichtten. Daardoor gelden nog altijd de lagere tarieven die Nederland met Mongolië indertijd had afgesproken, ondanks de opzegging van het belastingverdrag.

Inmiddels worden in de Gobiwoestijn grote hoeveelheden goud en koper gedolven en aan China verkocht. Maar Mongolië ligt aan het infuus bij het Internationaal Monetair Fonds. Het was ook het IMF dat Mongolië in 2012 waarschuwde voor het belastingverdrag met Nederland dat negatieve gevolgen heeft voor de belastingbetaling door Rio Tinto in het Aziatische land.

Twee weken terug werd bekend dat mijnbedrijf Oyu Tolgoi LCC een nieuwe belastingaanslag heeft ontvangen van de Mongoolse overheid voor de jaren 2013-2015. Het gaat om 155 miljoen dollar, veel minder dan Mongolië is misgelopen doordat de winsten zijn afgeroomd via Nederland, namelijk 230 miljoen dollar. Volgens Rio Tinto-dochter Turquoise Hill is aan alle verplichtingen voldaan.

Kan Mongolië zich niet ontworstelen aan de gemaakte afspraken? Een belangrijke reden dat Rio Tinto voor Nederlandse brievenbusfirma’s koos, schrijft Somo, is het bilaterale investeringsverdrag dat Nederland en Mongolië in 1996 hebben gesloten. Als Mongolië meer controle over de mijn opeist of de mijn wil nationaliseren, kan Rio Tinto het geschil dankzij het Nederlandse dochterbedrijf voorleggen aan een internationale arbitragecommissie voor een bindende uitspraak.

“Is het incompetentie, speelt corruptie een rol? Zeker is dat Mongolië de belangen van zijn eigen volk niet heeft gediend”, zegt Somo-onderzoeker Vincent Kiezebrink. Corruptie is niet bewezen. Wel memoreert het Somo-rapport dat de Mongoolse minister van financiën die de investeringsovereenkomst tekende over een Zwitserse bankrekening beschikte met een miljoen dollar. Dat bleek uit de Offshore Leaks in 2013.

Het is opmerkelijk dat Mongolië akkoord is gegaan met de voorwaarden in de investeringsovereenkomst met Rio Tinto, waarin de belastingafspraken werden bevroren. Het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland leverde Mongolië hierdoor weinig op. Rio Tinto kan een beroep blijven doen op de oude Nederlandse regeling en zo heel weinig belasting afdragen aan Mongolië.

Verder zit Mongolië nog vast aan een schuld van 1,1 miljard dollar bij Rio Tinto-dochter Turqoise Hill. De Mongoolse staat heeft die lening afgesloten tegen een hoge rente om als mede-aandeelhouder de aanleg van de mijn te kunnen meefinancieren. Zelf had het land niet zoveel geld voor die investering. Zolang die lening niet is afgelost, ontvangt Mongolië geen dividend. En er wachten Mongolië alweer nieuwe miljardeninvesteringen voor de ondergrondse uitbouw van de mijn – 1300 meter diep, met 200 kilometer aan tunnels. In totaal kost de constructie van de mijn 12 miljard dollar.

'Voldoen aan de wet'

Rio Tinto zegt in een reactie op het rapport dat de mijn tot nu toe verliesgevend is geweest en de exploitatie per saldo een positieve financiële impact heeft op Mongolië. Oyu Tolgoi LCC is de grootste private werkgever in het land, met 13.000 werknemers. Sinds 2010 heeft Oyu Tolgoi voor 1,7 miljard dollar aan belastingen en royalties betaald in Mongolië, laat het bedrijf weten.

Ook zegt Rio Tinto dat de belastingstrategie voldoet aan lokale wetten en internationale standaarden. Mongolië is zelf akkoord gegaan met de belastingvoorwaarden van de investeringsovereenkomst, laat de mijnbouwer weten in een verklaring.

