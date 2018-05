Hoe moet Dumoulin Froome vandaag uit het roze fietsen?

Toch wel een beetje pessimistisch en heel kapot ging Tom Dumoulin na afloop van de etappe de teambus in. Hoewel hij een zeer sterke race reed en uiteindelijk het tempo bepaalde in de favorietengroep achter een ongenaakbare Chris Froome, verloor hij toch meer tijd in het algemeen klassement.

De ene Brit (Simon Yates) werd ingeruild voor de andere (Froome). Die eerste was moe, de ander lijkt nog over te hebben. De achterstand van Dumoulin op de rozetruidrager is nu veertig seconden. Hoe dat in te lopen in de laatste bergrit naar Cervinia, beter bekend als de Matterhorn?

De pech voor Dumoulin is dat alleen hij nog interessant is voor Froome. De nummer drie in het klassement, de Fransman Thibaut Pinot, staat op meer dan vier minuten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat die nog gaat meedoen voor de eindwinst. Nee, Froome hoeft zijn aandacht dus alleen op Dumoulin te vestigen. En een spiedend oog dat op je gericht is kan verlammend werken.

Kan Dumoulin misschien hetzelfde doen als Froome gisteren? De etappe finisht wederom bergop, nadat eerder al twee beklimmingen moeten worden bedwongen. De eerste klim begint op ongeveer tachtig kilometer voor de finish. Genoeg tijd dus voor een gedurfd plan, of het nu omhoog of omlaag gaat. Want ook Froome won gisteren een minuut in de twee afdalingen die hij reed.

Afwachten

Dumoulin kan ook afwachten. Het verschil is niet zo groot dat een aanval vroeg in de etappe hoeft. Meerijden tot de bergen en dan de tegenstand in acht nemen, dat is ook een optie. Grote kans dat de teamgenoten van Froome dan al moe zijn. Want wie vandaag de etappe gaat bekijken zal waarschijnlijk een vertrouwd beeld uit de Tour de France zien. Sky op kop van het peloton, een waggelende Froome daar in de leiderstrui vlak achter.

Sunweb geeft nooit op, zeggen renners en ploegleiders elke dag. Er zal dus sowieso een poging volgen

Dat beeld gaat in ieder geval tot de eerste berg te zien zijn. Dumoulin kan zich tot dan gedeisd houden. Zo kan hij bovendien bekijken hoe hij zich voelt, een dag na een zware inspanning. Gisteren had hij niet de macht om Froome te volgen, ook al wist hij dat de Brit op de zware Colle delle Finestre al zou gaan aanvallen. Als hij had gekund, had hij wel meegezeten, vertelde hij na afloop.