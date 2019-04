Hoe mijn wijk in Rio werd overgenomen door drugsrunners

Op het menu staan marihuana, crack, cocaïne. De handel ligt in opgerolde papiertjes op de grond of zit, als de dealertjes ongewenste pottenkijkers vermoeden, in hun grote bermuda’s weggestopt. Wij zeggen niks, vragen niks en klagen niet, want in die grote broeken zit misschien ook nog wel een pistool. Zij zeggen vriendelijk: ‘Dag tia (tante)’ als ik langsloop en ik groet minzaam en afstandelijk. Zo gaat dat al een paar jaar.

Lees verder na de advertentie

Toen ik halverwege 2013 in de wijk kwam wonen, waren de jongens nog vrijwel onzichtbaar. Maar toen kwam het WK voetbal eraan, en in hun sloppenwijk Providência op maar een kilometer van onze buurt werden drugsdealers door de politie vervolgd. Bovendien was ons wijkje door de grote sportevenementen – de Olympische Spelen volgden in 2016 – opeens hot geworden. De buurt ligt op een schilderachtig heuveltje op een steenworp afstand van het Mauáplein waar twee belangrijke musea staan, het Kunstmuseum van Rio (MAR) en het Museum van Morgen. In één klap werden we toeristisch gebied en werden we aantrekkelijk voor de handel.

‘Schoten! Wie de heuvel op wil, kan beter wachten. Het

zit vol politie hier.’

En dus kwam ook de politie erop af, en werden we in de periode van de Olympische Spelen van de ene op de andere dag oorlogsgebied. Bijna dagelijks waarschuwden we elkaar in de buurtgroep op Whatsapp over schietpartijen: ‘Schoten! Wie de heuvel op wil, kan beter nog even wachten. Het zit vol politie hier!’ Dat waren dan met helmen gewapende agenten met een mitrailleur in de aanslag die in ganzenmars door onze straatjes banjerden. Daar waren we banger voor dan voor de dealertjes zelf.

Totdat die zich ook al bazig gingen gedragen. Nietsvermoedende buurtbewoners werden staande gehouden en moesten hun shirt omhoog doen om te laten zien dat ze ongewapend waren. De jochies hadden hun pistool tot boven de band van hun bermuda omhoog gesjord, zodat het te zien zou zijn. Een duidelijke waarschuwing. Het waren er bovendien opeens heel veel en ze zaten door de hele wijk.