Hoe magisch is een eclips voor de wetenschapper?

Ha Daan!

Lees verder na de advertentie

Goede vakantie gehad? Of voelt het - nu je als expat in Amerika woont - alsof je permanent op vakantie bent? Je mag overigens blij zijn dat je universiteit niet in Texas zit, want al je experimenten zouden weggedreven zijn deze week. Wat een water daar!

Verschrikkelijk voor de betrokkenen natuurlijk. Maar, zo denk ik: nog een geluk dat je in deze tijd leeft. Niet alleen omdat reddingsoperaties nu veel makkelijker zijn, maar ook omdat we veel beter kunnen voorspellen dan vroeger. Van tevoren was al bekend dat het buitenproportioneel ging regenen. Natuurlijk zullen sommige Amerikanen verrast zijn dat dat geen fake news bleek te zijn, maar niemand kan zeggen dat hij niet gewaarschuwd was.

Stel je eens voor dat dit vijfhonderd jaar geleden gebeurd was. Geen meteorologische kaarten, geen Gerrit Hiemstra's, geen barometers: je was aan de (weer)goden overgeleverd. Dan kan ik me goed voorstellen dat je na een kleine week denkt: dit kon wel eens veertig dagen en nachten gaan duren. Is er al een ark?

Ik weet nog hoe je nauwelijks verschil zag in hoeveelheid licht. Ik vond het één grote deceptie Jan Beuving

Over machtige natuurverschijnselen gesproken: twee weken terug was er een volledige eclips te zien in Noord-Amerika. De maan schoof voor de zon, en ons licht ging even uit. Achttien jaar geleden, toen hetzelfde in Europa te zien was, was ik in Nederland. Daar werd de zon voor 95 procent verduisterd. Ik weet nog hoe je nauwelijks het verschil zag in hoeveelheid licht. We stonden buiten schaapachtig naar de schapen van mijn vader te kijken, om te zien of ze al aanstalten maakten om naar binnen te gaan. Er gebeurde niets. Ik vond het één grote deceptie.

Maar, zo weet ik: voor jou was de teleurstelling nog veel groter. Jij was met je vader naar Frankrijk gegaan, om de volledige verduistering mee te maken. Maar op het moment suprême schoven er wolken voor de zon en was de magie weg.

Heb je de corona nu wel gezien? En zo ja: schoof de maan alleen voor de zon? Of werd ook jouw wetenschap even verduisterd? Met andere woorden: stond je daar met oudtestamentische eerbied omhoog te kijken? Of bleef je vooral wetenschapper?

Tekst loopt door onder de afbeelding.