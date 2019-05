Hoe lang blijft May nog premier?

Een afvaardiging van de conservatieve fractie gaat vrijdag bij May op bezoek. Ze willen dat de Britse premier een datum voor haar vertrek prikt.

Over die datum werden afgelopen week al heel wat weddenschappen afgesloten. Zelf beloofde May eerder al op te zullen stappen als haar brexit-akkoord wordt aangenomen. Begin juni stemt het parlement voor de vierde keer over die deal, is de planning. Eigenlijk zou de premier deze vandaag officieel presenteren aan het parlement inclusief extra beloften – onder meer de mogelijkheid voor een tweede referendum, mocht het akkoord worden aangenomen.

Geruchten

Maar May zag op het laatste moment van die presentatie af. In plaats daarvan trok zij zich gisteren met een paar van haar vertrouwelingen terug. Die opstelling voedt de geruchten dat haar ontslag misschien toch al eerder ophanden is. Bijvoorbeeld als de verkiezingsuitslag zondag binnen is. Volgens de peilingen zou die voor haar Conservatieve Partij met 7 procent van de stemmen, een historisch dieptepunt, desastreus kunnen zijn.

Haar woordvoerder James Slack verzekerde gisteren nog dat May er voorlopig nog zit. Zij zal als premier Donald Trump ontvangen, zei hij. De Amerikaanse president brengt tussen 3 en 5 juni een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. “Ze kijkt er naar uit de president te verwelkomen”, aldus Slack. Hij gaf wel toe dat de brexit ‘uitdagender’ was gebleken dan zelfs May voor mogelijk had gehouden. En dat ze nog altijd hoopt ‘genoeg steun voor haar akkoord te krijgen’.

May en haar echtgenoot Phillip bij het uitbrengen van hun stem in de Europese Verkiezingen. © EPA

Tot nu toe weigerde May ontslag te nemen omdat ze tot de laatste snik voor haar brexit-deal wil blijven vechten. Maar hoe harder ze vecht, hoe minder ze lijkt te bereiken. Zo leek het opperen van een tweede referendum eerder verontwaardiging dan instemming op te wekken bij de volksvertegenwoordigers uit haar eigen partij.

Een motie van wantrouwen tegen haar indienen kunnen ze niet. May overleefde er in december al een over haar leiderschap en een nieuwe kan pas na een jaar worden ingediend. Ongetwijfeld wordt nu in allerlei achterkamertjes gebroed op een uitweg.

Die zou weleens van haar eigen kabinet kunnen komen. Want als haar ministers massaal het vertrouwen in de premier opzeggen, kan zelfs May niet langer volhouden aan te kunnen blijven. Het rommelt ondertussen al flink in haar regering. Woensdagavond stapte minister Andrea Leadsom, een prominent partijlid van de Conservatieven, op. In haar ontslagbrief smeekte ze May de juiste beslissing te nemen, ‘voor het land, deze regering en onze partij’.