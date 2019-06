Hoe kwam de mens ooit op het idee om te gaan blowen? Daar weten de Chinezen meer van

Hennep komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. Daar werd de plant al in de oudheid gekweekt. Men gebruikte de zaden en vezels om er oliën uit te winnen of kleding en touw van te maken. Waar en wanneer werd ontdekt dat je er ook high van kan worden?

Het enige concrete antwoord op die vraag kwam lange tijd van de Griekse historicus Herodotus. Die beschreef in de vijfde eeuw voor Christus hoe de Skythen, een Indo-Europees ruitervolk, hennepzaden rookten in een kleine tent. ‘Ze schreeuwen het uit van vreugde in dit dampbad.’

Pamir-gebergte

Een team van Chinese en Duitse archeologen beweert nu te hebben achterhaald waar dit gebruik is ontstaan. In het Pamir-gebergte, in het westen van China, hebben ze enkele graven ontdekt, 2500 jaar oud, waarin niet alleen menselijke resten lagen, maar ook houten stoven met zwartgeblakerde stenen. Een chemische analyse van de as toonde aan dat er hennep, oftewel cannabis was verbrand.

De botresten vertoonden tekenen van geweld, alsof de doden waren geofferd. Bij zo’n ritueel past het gebruik van cannabis, schrijven de onderzoekers

Sterker nog, de cannabis had een hoge concentratie THC, de psychedelische stof van de plant. Hoger dan natuurlijk is. Het was deze mensen werkelijk te doen om de geestver­ruimende werking, schrijven ze in het vakblad Science Advances.

Het is niet duidelijk of deze hennepplanten speciaal werden gekweekt om ze een hogere THC-concentratie te geven. Of dat men wist waar zulke varianten te vinden waren. De onderzoekers vermoeden dat het laatste scenario juist is.

Cannabis krijgt een hoger THC-gehalte als de plant aan veel UV-licht wordt blootgesteld. Het is dus goed denkbaar dat dit Pamir-volk had ontdekt dat ze de planten moesten hebben die hoog in de bergen groeiden, waar de UV-straling krachtiger is.