Hoe krijg ik basiszelfvertrouwen?

Een jonge lezeres uit Utrecht schrijft dat ze al veertien jaar dagelijks angsten moet overwinnen om de 'vrouw met lef' te zijn die ze is. "Ik weet wel dat de angsten die ik heb niet reëel zijn, maar ze worden nooit minder", schrijft ze. Ze blijft bang om te falen en niet aardig of getalenteerd genoeg gevonden te worden en daar is ze langzamerhand wel klaar mee.

Het lukt haar niet 'een soort basiszelfvertrouwen' op te bouwen, zoals ze dat noemt. Dat ziet ze wel bij anderen, die van zichzelf gewoon geloven dat ze alles aankunnen. Ze vraagt zich af hoe zij zo'n basishouding van zelfvertrouwen krijgt. Hebben sommige mensen dat nu eenmaal in hun karakter zitten en anderen niet?

Als je warm en liefdevol bent opgevoed, ontwikkel je een basis voor een positief zelfbeeld Fred Sterk, psycholoog

Zelfvertrouwen is geen eigenschap die je wel of niet hebt, zegt psycholoog Fred Sterk, auteur van onder andere het boek 'Denk je sterk!'. Een baby wordt niet geboren met een flinke portie zelfvertrouwen. "Wel bepaalt de gevoeligheid van je centraal zenuwstelsel of je van nature geneigd bent veel of weinig angst te ervaren", weet hij.

Hij ziet zelfvertrouwen eerder als iets wat je kunt leren. Dat heeft hij vaak genoeg in zijn praktijk in Den Haag gezien. Al speelt opvoeding een rol. "Als je warm en liefdevol bent opgevoed, ontwikkel je een basis voor een positief zelfbeeld. Die basis zorgt ervoor dat je in je leven risico's durft te nemen, waardoor je zelfvertrouwen opbouwt", zegt Sterk.

'Positief evalueren' Maar de lezeres neemt al veertien jaar risico's. Ze pusht zichzelf om allerlei dingen te doen die ze eigenlijk niet durft en dat kost haar veel energie, schrijft ze. Ze dacht dat ze daardoor zelfvertrouwen kon vergaren, maar het tegenovergestelde is waar. Wat gaat er mis bij haar? Misschien schrijft ze haar overwinningen niet aan haar eigen vermogen toe, suggereert Sterk. Dat komt hij vaker tegen. In de psychologie heet dat 'positief evalueren'. "Bij de lezeres lijkt angst er niet te mogen zijn. Ik zeg eerder: leer je angsten hanteren in plaats van ze te overwinnen. Vaak zien mensen met een laag zelfbeeld angst als bewijs dat ze het niet goed doen. Terwijl je angst niets zegt over wie jij bent." Vraag je af: wat heb je de afgelopen jaren gewoon geflikt? En aan wie had je dat te danken? Volgens Sterk moet de lezeres zich niet vergelijken met de 'blinkende buitenkant' van anderen. We leven niet in een wereld met gelukkigen en ongelukkigen, geslaagden en ongeslaagden, piekeraars en piekerlozen, angstigen en angstlozen, ziet hij. "Dat is te zwart-wit. Mensen zien mij als iemand met veel zelfvertrouwen, maar bij mij ontploffen ook weleens bommetjes van angst." Door angst te accepteren en niet naar anderen te kijken heb je nog geen 'basiszelfvertrouwen'. Sterk heeft nog wat praktische tips op zak, hij is niet voor niets auteur van zelfhulpboeken. De eerste: Vraag je af: wat heb je de afgelopen jaren gewoon geflikt? En aan wie had je dat te danken? Juist, jezelf. Registreer dat. Een tweede tip: Weet dat je leert. "Als je iemand voor het eerst met een tennisraket achter een net zet, zal hij veel fouten maken. Als je dat twee keer per week doet, gaat het beter", zegt Sterk. Ten slotte is het volgens Sterk belangrijk te zeggen wat je nodig hebt, wat je grenzen zijn, wat je niet kan of wil. "Dat ruimt de angst en spanning op." De zoektocht naar een 'basiszelfvertrouwen' is volgens de psycholoog ook gewoon een manier om wijsheid te vergaren. "Veel mensen worstelen. Met angsten leren omgaan kost veel energie, maar het werpt zijn vruchten af, ook al duurt dat langer dan veertien jaar." Ook een gezondheidsvraag? Mail naar gezondheid@trouw.nl

