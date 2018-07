Hoe kraak je de code van Team Sky?

Maassen blijft onverbiddelijk. En bovendien, ook al zegt hij dat niet, zulke afspraken worden niet in het openbaar besproken. Dat gaat wel vaak via de ploegleiders, die tijdens de koers even naast elkaar gaan rijden om te vragen wat de plannen zijn.

Sunweb gooit de deur niet meteen dicht voor Lotto-Jumbo. "Later misschien", aldus ploegleider Tom Veelers. Hij snapt wel dat samenwerken een logische gedachte is. "Maar daar hebben we toch een ploeg voor? Om jongens vooruit te sturen. En nu gebeurt dat niet. Nu is iedereen nog te druk met zichzelf."

Nee, wij gaan echt niet samenwerken met het Sunweb van Tom Dumoulin. Ploegleider Frans Maassen van Lotto-Jumbo, die met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk twee man in de top tien heeft, bezigt stevige taal. "Waarom zouden we dat doen. Tom is toch ook een concurrent van ons?"

En dan is er nog een ander gevaar van binnenuit. Sky legt met zijn trein het hele peloton aan banden. Dat kan er saai uitzien, zei geletruidrager Thomas woensdag, maar het is "echt heel zwaar". Een zwakke schakel is zomaar gevonden. Het was een manier om zichzelf scherp te houden. Maar als de ploeggenoten kraken, wat blijft er dan over van de overmacht?

Ploegleider Nicolas Portal zei gisteren wel weer dat ze beide mannen hoog in het peloton willen hebben. Maar de rolverdeling op Alpe d'Huez bewees het tegendeel. Thomas mocht daar niet aanvallen. Froome wel. Dumoulin boven op de berg: "Dat is interessant om te weten".

Met de maarschalk en de luitenant allebei op het erepodium en nu in de 'verkeerde' volgorde, bestaat de kans op muiterij. Sky houdt het op Froome als kopman, maar Thomas is minstens even goed. De Welshman won niet voor niets twee bergritten op rij. Tom Dumoulin wilde boven op Alpe d'Huez ook wel zeggen dat hij Thomas beter vond dan Froome. En of Thomas zijn vorm door kan trekken? "Ja, dat denk ik wel."

3. De lange aanval

Ploegleider Maassen was gisteren uiteraard trots op zijn renners, maar had wel een duidelijke conclusie: "Sky is op dit moment beter dan wij".

Dat is zo, maar hoe vang je dat op? Een 'Kruijswijkje' is misschien de enige optie. Door heel ver voor de aankomst in de aanval te gaan, kun je de tegenstander dwingen sneller dan gewild de helpers in te zetten en op te branden

Dat gebeurde richting Alpe d'Huez bijna. Sky moest opeens vol in de achtervolging op Kruijswijk, maar die hield het verschil in zijn eentje gewoon gelijk. Dat viel ook Tom Dumoulin op: "We gingen zo hard, en we liepen niet in. Dan ben je goed hoor. Ik dacht echt dat hij een goede kans had om te winnen."

Kruijswijk werd uiteindelijk als eerste gepasseerd door Chris Froome, maar niet nadat zijn voorsprong op Alpe d'Huez door Froomes ploeggenoot Egan Bernal meer dan gehalveerd was. Dat was de laatste ploeggenoot voor Thomas en Froome.

Kruijswijks poging donderdag slaagde niet. Misschien lukt het een tweede keer wel. Maar wie gaat dat doen? Kruijswijk zelf? Bram Tankink, in de Tour als analist en met voor één keer een felgekleurde korte broek aan, verwacht dat het energietankje nu halfleeg is bij de Brabander. Maassen is optimistisch: "Een van Stevens sterke kanten is zijn herstelvermogen. Ik denk dat hij er wel snel overheen is".