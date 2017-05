Hoe kon een meisje verdrinken tijdens schoolzwemmen?

Badmeesters en leerkrachten wisten dat het 9-jarige meisje Salam niet kon zwemmen. Toch ging het toezicht naar de hele groep, en lette niemand extra op haar toen de kinderen mochten ‘vrijzwemmen’. “Als je te veel focust op één kind, zou dat ten koste kunnen gaan van de anderen”, verklaarde badmeester Jos H. vandaag voor de rechter.

Uiteindelijk werd Salam op 21 september 2015 op de bodem van het diepe bad gevonden door een vrouw die net aan haar baantjes trekken begon. Het meisje was niet meer te redden.

De juf miste Salam pas bij het tellen van de hoofden buiten.

H. staat samen met twee collega’s van het zwembad in Rhenen en twee leerkrachten van de school waar Salam op zat, terecht voor nalatigheid met de dood tot gevolg. Er waren op papier afspraken gemaakt over wie waar het toezicht hield, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn die niet gevolgd. Ook heeft het vijftal niet voldoende gecheckt of het meisje de regels had begrepen.

Communicatieproblemen Salam, die uit Syrië vluchtte met haar familie, was sinds mei in Nederland en sprak de taal niet. De communicatie met haar verliep moeizaam, zeggen leerkrachten. Het meisje had het volgens haar moeder lastig op school, ook in contact met haar klasgenoten. Dat de betrokken badmeesters en docenten mogelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld en niet de school of het zwembad, maakt deze zaak bijzonder. Er zijn veel beroepsgroepen die regelmatig groepen kinderen onder hun hoede hebben – wat zou een veroordeling voor hen voor gevolgen hebben? Niemand weet precies wanneer Salam in het diepe bad is beland. Ze had die dag haar vierde zwemles gehad in het ondiepe bad. Maar tijdens het vrijzwemmen dat daarop volgde, liepen kinderen door elkaar. Ook werden drijfmiddelen als zwembandjes afgedaan. Zo ging dat altijd als de zwemles was afgelopen. Ze heeft niet onder mijn ogen kunnen verdrinken. Dat had ik gezien. Badmeester Sandra van B. Klasgenoten verklaren Salam bij het diepe bad te hebben gezien. Sommige zeggen ook dat ze bij de douches was na afloop en dat ze dus mogelijk later is teruggegaan naar het bad – maar de verklaringen daarover lopen uiteen. Juf Renata B. miste Salam pas bij het tellen van de hoofden buiten.

Intuïtie Wanneer het fout ging, kan van belang zijn voor de vervolging van badmeesters dan wel leerkrachten. In de afspraken die scholen en zwembaden onderling maken – vastgelegd in een berg papierwerk met namen als toezichtplannen en schoolwerkplannen – staat beschreven van wie wat wordt verwacht op welk moment. Bijna alle scholen die nog schoolzwemmen aanbieden, maken er gebruik van. Maar wat heb je aan protocollen als niet iedereen ervan op de hoogte is? Juf B. en de meester van de andere groep 5 die aanwezig was, ontkennen het ooit onder ogen te hebben gehad. Zij handelden in het zwembad vooral op intuïtie, zeggen ze. Dat deden de drie betrokken badmeesters ook. Ze kenden de afspraken, maar niet alles werd besproken. “Het is altijd super goed gegaan”, zegt Maria B. “We kennen elkaar al zo lang.” De ervaren badmeesters geloven niet dat het onder hun ogen mis is gegaan. Sandra van B. in tranen: “Ze heeft niet onder mijn ogen kunnen verdrinken. Dat had ik gezien.” Morgen zal het Openbaar Ministerie de strafeis bekendmaken.

