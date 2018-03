Hoe komt een volwassen man van zijn onzekerheid af?

Een hoogopgeleide man met een goede baan blijft maar twijfelen aan zichzelf. Er komt een promotie aan, maar dat gaat hem vast niet lukken. Hij heeft een relatie, maar ook dat kan geen blijvertje zijn.

Kan deze man baat hebben bij therapie om zijn twijfel en onzekerheid te overwinnen? Klinisch psycholoog Trix Schreuder uit Sassenheim denkt van wel. "Wat wij als eerste doen in cognitieve gedragstherapie is zijn automatische gedachten opsporen, zoals wij dat noemen. Op die manier kom je erachter waar zijn probleem zit."

Kerngedachte

Door heel concrete vragen te stellen kan de cliënt tot zijn kerngedachte komen, bijvoorbeeld: 'Ik ben niet goed genoeg' of 'ik ben waardeloos'. De eerste stap is altijd bewustwording. Ooit is de cliënt dit gaan denken. Daarnaar vragen geeft de therapeut richting aan waar het probleem kan zitten, in dit geval zijn negatieve zelfbeeld.

Doorvragen is bepalend: "Waar ben je dan precies bang voor?" Belangrijk noemt Schreuder het om te onderzoeken of een idee reëel is of niet. Die techniek heet in psychologentermen 'de gedachte uitdagen'. Hoe iemand innerlijk tegen zichzelf praat, noemt Schreuder 'zelfspraak'.

Dat vrouwen zich vaak onzeker voelen wisten we. Maar komt dit ook zoveel bij mannen voor? Ja.

'Wat is de zelfspraak van een cliënt?', is waar een therapeut naar vist, oneerbiedig uitgedrukt. Concrete voorbeelden werken het best. Wellicht heeft vader, moeder of een leerkracht ooit gezegd dat hij iets niet kan.

Op zo'n situatie kun je vervolgens EMDR toepassen. Een relatief nieuwe methode waarbij de ogen een bepaalde beweging volgen, of de oren naar een tiktak-geluid luisteren. Dat is dan de afleiding die de negatieve emotie afzwakt. "Elke situatie kun je zo gaan behandelen", aldus Schreuder. De bedoeling is dat iemand zo langzaam maar zeker meer zelfvertrouwen krijgt.