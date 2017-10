Hoe komt asbest in een straalmidddel terecht?

Hoe kan de kankerverwekkende stof asbest in zakken straalmiddel terechtkomen? Die vraag hield veel mensen bezig nadat in het weekeinde asbestvezels werden aangetroffen in het middel Eurogrit. Een antwoord is er nog niet.

De fabriek van Eurogrit in Dordrecht ligt deze week stil. Alle vijftien personeelsleden van het bedrijf zitten momenteel thuis. Ondertussen wordt er volgens woordvoerder Noud Bex onderzocht waar het asbest vandaan komt. Bex: “Zorgvuldigheid is geboden om geen valse beschuldigingen in de wereld te helpen.” De leveranciers van grondstoffen worden volgens Bex gecontroleerd.

Bex zegt dat bij de productie van het grit voortdurend controles worden gedaan. Maar naar asbest wordt daarbij niet gekeken. “Omdat asbest helemaal niet in het product hoort te zitten”, aldus Bex. “Een medewerker trof een onbekende stof aan, na onderzoek bleek het om een zeer geringe hoeveelheid witte asbest te gaan.”

Grit wordt gebruikt bij het reinigen van grote harde oppervlaktes, zoals metaal. Onder hoge druk worden gritkorrels tegen een object gespoten. Door het schuureffect dat zo ontstaat kan verf of roest verwijderd worden. Eurogrit wordt in Nederland aan ruim honderd professionele straalbedrijven geleverd.

Omdat het grit mogelijk door consumenten is aangeschaft heeft Eurogrit een melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “We hebben het over een kleine markt waarin particulieren een straalmachine inclusief het straalmiddel huren”, zegt Bex.

Vooralsnog is het van belang dat de bedrijven die het grit hebben gebruikt maatregelen nemen en het personeel inlichten Noud Bex