Hoe kan Jeffrey Herlings wereldkampioen in de MXGP worden?

Het was een markant beeld, zondag op het TT Circuit in Assen. Motorcoureur Antonio Cairoli (31) wordt direct na de eerste manche met vuurwerk en een champagnedouche onthaald als wereldkampioen in de MXGP, de hoogste categorie in de motorsport. Teamgenoot Jeffrey Herlings deelt niet mee in die vreugde.

Met zijn wedstrijdnummer besmeurd met modder spoedt hij zich als eerste door de gat in het hek dat het parcours scheidt van de paddock. Snel terug, snel voorbereiden voor de tweede race die dag.

Natuurlijk feliciteert hij zijn teamgenoot niet veel later, maar Herlings, winnaar van de manche, wil vlak na de race toch even op zichzelf zijn. Want hij kan dan wel twee races in Assen winnen, de grootste prijs werd hem dit weekend ontnomen: de wereldtitel.

Wint hij niet, dan wordt hij vervelend Moeder Alice

Eigenwijs Herlings (die vandaag 23 wordt) is verreweg Nederlands beste motorcoureur. Al sinds hij nog een eigenwijze puber was, zoals zijn moeder Alice hem omschrijft. Puber is hij niet meer, eigenwijs nog wel. Moeder Alice: “Wint hij niet, dan wordt hij vervelend. Eigenwijs ook, alles was je zegt is dan verkeerd.” Vergelijk hem dan ook niet met, bijvoorbeeld, Max Verstappen. Jeffrey Herlings is Jeffrey Herlings. Met zijn eigen palmares, zijn eigen titels. Drie keer won hij de wereldtitel in de MX2, de tweede klasse van de motorsport. Zijn andere twee pogingen strandden na heftige blessures, ook al stond hij al die jaren mijlenver voor. Dit jaar was zijn eerste seizoen in de MXGP, en meteen deed hij mee voor de prijzen. Talent genoeg dus. Wat talent betreft is hij een van de beste Nederlandse sporters van dit moment. Maar hoe wordt hij nu de nieuwe Cairoli? Want als Herlings de koning is, is Cairoli de keizer in de motorsport. De Italiaan werd op de tijdelijke zandbaan in Assen voor de negende wereldkampioen. Tekst loopt door onder de foto. Herlings in maart, na de winst in de tweede manche in de MX1 klasse tijdens de Dutch Masters of Motocross op circuit de Witte Ruysheuvel. © ANP

Compleet verloren Les één: blijf fit. Cairoli reed al zijn races uit. Niet altijd als winnaar, wel de hele tijd constant. Herlings verloor vlak voor het seizoen de controle van zijn motorfiets, knalde met zijn hand op een rots en liep een gebroken middenhandsbeentje op. Het kostte hem vijf wedstrijden en te veel punten voor de ranglijst. Het was een tijd waarin hij ‘compleet verloren’ rondreed, vertelde hij in Assen. “Ik moest vechten voor een vijftiende plek, werd bijna op een ronde gezet. Ik was volledig het noorden kwijt.” Pas in Valkenswaard, zijn thuisrace, kon hij zich meten met de grote namen. Daar, in zijn ‘eigen’ zand, betrad hij voor het eerst het podium. Hij werd tweede, maar dat voelde niet eens als een succes. Moeder Alice: “Toen was hij ook chagrijnig. Hij wilde daar winnen.” Ik kijk natuurlijk naar Jeffrey. Hij maakt de sport sneller. Concurrent Antonio Cairoli

Gedrag Les twee: blijf topsporter. Dat is vooral de tip die zijn moeder wil meegeven. “Toen het minder liep, deed hij ook minder aan voeding. Het was nog net niet zover dat hij hamburgers ging eten, maar hij lette wel slechter op zichzelf.” Na Valkenswaard kwam daar verandering in. Hij werd steeds beter. Van de laatste vijf wedstrijden won hij er vier. Dat biedt vertrouwen, vindt zijn moeder. "Maar alleen als hij zich als topsporter blijft gedragen." En wat vindt Cairoli zelf van zijn concurrent, die hij buiten de races om amper ziet? “Ik kijk natuurlijk naar Jeffrey. Hij maakt de sport sneller. Maar de andere jongens ook.” Moeder Alice moet een beetje lachen: “Dat vindt Jeffrey vast niet leuk om te horen.”

