Hoe kan de Italiaanse economie groeien als er geen kinderen worden geboren?

Twee jaar geleden kon Roberto Brazzale het niet meer aanzien. De ondernemer uit Zanè, een schattig plaatsje dat verscholen ligt tussen de Venetiaanse heuvels, had opnieuw een zenuwachtige werkneemster aan zijn bureau. Die kwam melden dat ze een kind ging krijgen, en was al bang dat haar baan daarmee in gevaar kwam.

De lange, joviale Brazzale, eigenaar van een kaasfabriek die zijn naam draagt, dacht: basta. Hij besloot een ‘baby-bonus‘ in te voeren: in de maand dat een werknemer een kind krijgt of adopteert, krijgt zij of hij een extra maandsalaris. Roberto Brazzale: “Ik wil laten zien dat het helemaal oké is om kinderen te krijgen. Het personeel moet zich door mij daarin gesteund voelen. Het ouderschap is iets prachtigs, dat moedig ik alleen maar aan.”

Babybonus

Inmiddels hebben 19 van de 700 werknemers van Brazzale een babybonus gekregen.

Maar de ondernemer is een piepkleine, machteloze tegenkracht van een trend die vooralsnog onomkeerbaar is: er worden steeds minder bambini geboren in Italië. Dit jaar zullen het er waarschijnlijk maar 441.000 zijn – zo weinig waren het er sinds de eenwording van Italië in 1861 nog nooit. In 2017 kwamen er 458.000 baby’s ter wereld, in 2010 waren het er nog 562.000.

© Trouw / SS

De belangrijkste oorzaak van de constante daling van de geboortes is het steeds kleinere aantal vrouwen van vruchtbare leeftijd dat in dit land rondloopt. En dan krijgt deze slinkende groep ook nog eens meestal maar één kind, soms twee en zelden drie. Met een gemiddeld geboortecijfer van 1,3 kinderen per vrouw is Italië de Europese hekkensluiter. Ter vergelijking: het Nederlandse geboortecijfer is – net als het EU-gemiddelde – 1,6.

Het is niet dat Italianen geen Francescootje of Sofiaatje willen. Want dat doen ze wel: de meesten dromen van twee kleintjes. Maar ze weten ook dat werkgevers werkneemsters met kleine kinderen mijden: die worden gezien als een risico, ingewikkeld. Nogal wat zwangere vrouwen zien hun arbeidscontract niet verlengd. Dat was waarom de werkneemster van Roberto Brazzale in 2016 zo opgelaten zijn kantoor binnenstapte.