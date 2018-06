Hoe is de volgende crisis in de voedselveiligheid te voorkomen?

Tijdens de eiercrisis van vorig jaar hebben alle betrokkenen gefaald: toezichthouder NVWA, de politiek, de eierbedrijven zelf. Niemand had voldoende aandacht voor de voedselveiligheid. De commissie-Sorgdrager bracht gisteren een vernietigend rapport over de crisis uit. De gevolgen van deze nalatigheid zijn enorm. Sinds de ontdekking van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren in de zomer van 2017 zijn 3,5 milljoen kippen gedood. De economische schade bedraagt zeker 70 miljoen euro.

Commissievoorzitter en oud-minister Winnie Sorgdrager is bezorgd over het gebrek aan bewustzijn van de eiersector en de NVWA. "Er zijn geen mensen doodgegaan of ziek geworden. In een ander geval kan dat natuurlijk wel."

DE TOEZICHTHOUDER

Anderhalve week later zegt de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de voedselwaakhond in 'Nieuwsuur', tot verrassing van alles en iedereen: "Als iemand zegt: ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik het aanraden." Het is een uitspraak die, aldus Sorgdrager, 'door veel betrokkenen wordt omschreven als het moment waarop alles anders werd'.

Dan blijkt dat de NVWA, zoals Sorgdrager het noemt, 'niet is voorbereid op een dergelijke crisis'. Er is geen draaiboek beschikbaar. De communicatie met de eierbedrijven verloopt 'chaotisch'. De NVWA wil aanvankelijk ook niet spreken van een 'crisis', maar houdt het op een 'incident'. Op 22 juli gaat een persbericht de deur uit dat de onrust onder consumenten moet smoren: 'Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid.'

Pas in juni 2017 schrikt de NVWA wakker. In België wordt fipronil bij een pluimveebedrijf ontdekt, het Nederlandse Chickfriend blijkt de leverancier. De toezichthouder komt alsnog in actie en begint met controles van bedrijven. Een aantal wordt geblokkeerd. Eieren worden vernietigd, kippen gedood.

De NVWA is gewaarschuwd, meerdere keren zelfs. De commissie reconstrueert zorgvuldig hoe de voedselwaakhond al in november 2016 wordt getipt over 'grootschalig gebruik van fipronil in kippenstallen ter bestrijding van bloedluis'. Ook de naam van de leverancier valt: Chickfriend uit Barneveld.

De pluimveebedrijven zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze goede, gezonde eieren op de markt brengen. Sorgdrager toont aan dat de zelfregulering in de sector een wassen neus is. Particuliere bedrijven voeren de controles uit, die 'voornamelijk administratief' van aard zijn en van tevoren worden aangekondigd. Fipronil, aanwezig in honderden stallen, wordt nooit ontdekt.

DE POLITIEK

Kamer moet nadenken over toekomst NVWA

Edith Schippers keert in de zomer van 2017 vervroegd terug van vakantie. Samen met staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) moet de minister van volksgezondheid de crisis in goede banen leiden. Dat lukt nauwelijks. 'De ministeries hebben de impact onderschat', concludeert Sorgdrager.

Het kost veel moeite de juiste informatie op een rij te krijgen. Het gevolg is dat het kabinet brieven naar de Tweede Kamer stuurt die 'onvolledig' zijn en 'een vertekend beeld van de situatie' geven.

Zo schrijven de bewindslieden ten onrechte dat de NVWA destijds één 'anonieme tip' over fipronil had gekregen. In werkelijkheid waren het er meerdere. In de brief staat eveneens dat niet bekend was of de tipgever wist of er sprake was van kleinschalig of grootschalig gebruik van het middel. Ook dat klopt niet. De melder had het nadrukkelijk over 'grootschalig gebruik'.

Sorgdrager zou het 'eeuwig zonde' vinden als de discussie straks gaat over het onjuist informeren van de Kamer en eventuele consequenties daarvan. De politiek moet, vindt ze, nadenken over de toekomst van de NVWA, de waakhond die jaren speelbal is geweest van fusies en bezuinigingen, met weggelekte kennis tot gevolg. En er moet dringend een antwoord komen op de vraag: hoe is het mogelijk dat de veiligheid van het voedsel zo in het gedrang is?