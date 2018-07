Hoe Imran Khan zich transformeerde van cricketlegende tot premier van Pakistan

Hij geniet al zijn hele leven privi­leges waar de meeste Pakistanen slechts van kunnen dromen. Want Imran Khan is een telg uit een welgestelde familie in de stad Lahore. Khan ging naar een gerenommeerde Britse jongensschool en studeerde ­filosofie, politiek en economie aan de Universiteit van Oxford. Hij was aanvoerder van het Pakistaanse cricketteam dat in 1992 wereldkampioen werd.

De cricketvedette leefde in die jaren als een playboy, bezocht Londense nachtclubs en had verhoudingen met bekende, mooie vrouwen. “Die kortstondige relaties zijn behoorlijk leeg”, relativeerde Khan later.

Na zijn afscheid van het cricket stortte Khan zich op de politiek en begon in 1996 zijn Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pakistaanse Beweging voor Gerechtigheid, PTI). De charismatische oud-cricketvedette presenteerde zichzelf daarbij als een vroom-­islamitisch hervormer. Hij ging tekeer tegen Amerika, zei sympathie te hebben voor de strijd van de Taliban in Afghanistan, en wierp zich op als bestrijder van corrupte familie­dynastieën die de Pakistaanse politiek al decennia domineren.

We gaan het land runnen zoals het nog nooit eerder is gerund. Imran Khan

Hoewel Khan zelf in 2002 in het parlement werd gekozen, boekte zijn PTI jarenlang weinig succes. De beweging was niet opgewassen tegen de twee belangrijkste gevestigde partijen, gerund door de machtige families Sharif en Bhutto, die beter georganiseerd waren en beschikten over wijdvertakte patronagenet­werken in het hele land. Sommigen noemden hem daarom plagend ­Imran Khan’t.

De koppige ex-cricketer, die door critici ‘populist’ werd genoemd, gaf niet op en bouwde een eigen netwerk van verkiesbare machtsfiguren. En nog belangrijker: hij creëerde een verstandhouding met de in Pa­kistan zeer invloedrijke generaals.

Zijn grote kans kwam in 2015, toen uit de zogenoemde Panama ­Papers bleek dat meerdere kinderen van zijn aartsrivaal, premier Nawaz Sharif, via postbusfirma’s dure appartementen in Londen bezaten. Khan zette druk op justitie om de premier aan te pakken en dreigde zelfs om met zijn aanhangers de hoofstad Islamabad te blokkeren. Met succes. Nawaz Sharif werd vorig jaar door het hooggerechtshof gedwongen af te treden als premier en zit sinds kort in de gevangenis. Hij werd onlangs door een anti­corruptiegerecht veroordeeld tot tien jaar cel.

Khans belangrijkste opponenten, de partijen van de families Sharif en Bhutto, reageerden donderdag woedend op zijn overwinning. Zij verdenken leger en inlichtingendiensten ervan dat zij Khan met mani­pulaties en stembusfraude aan de ­zege te hebben geholpen. Maar Khan legt die kritiek naast zich neer.

Zijn PTI zal, voor zover donderdagavond bekend, waarschijnlijk geen meerderheid in het parlement krijgen en zal dus op zoek moeten naar partners om een coalitie te vormen en Khan tot premier te benoemen. Maar de kans is groot dat dit lukt. In een tv-toespraak vanuit zijn huis riep Khan donderdag de overwinning uit: “We gaan het land runnen zoals het nog nooit eerder is gerund.”