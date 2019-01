Hoe het met Michael Schumacher gaat is het best bewaarde geheim van de sportwereld

Vijftig jaar oud werd hij donderdag, Michael Schumacher, een van de grootste autocoureurs aller tijden. Maar niemand, uitgezonderd een paar intimi, weet of en hoe hij dat vierde. Zijn fans weten niet of Schumacher wist hoe oud hij werd. Niet of hij kon lachen naar zijn vrouw. Of hij zijn kinderen herkent. Want hoe het met de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 gaat, is nog altijd het best bewaarde geheim in de sportwereld.

Vijf jaar geleden, op 29 december 2013, kreeg Schumacher een ongeluk op de piste in het Franse Méribel. Hij kwam op zijn ski’s ten val en viel met zijn hoofd tegen een steen, waarbij zijn helm in stukken brak. Schumacher liep daarbij zwaar hersenletsel op. Hij lag bijna een half jaar in coma.

Begrijp alstublieft dat we de wens van Michael respecteren en informatie over zijn gezondheid privé houden Verklaring familie Michael Schumacher

In september 2014 werd hij ontslagen uit het ziekenhuis, om verder thuis verpleegd te worden. Hij revalideert sindsdien in zijn huis in het Zwitserse dorpje Gland. De voormalig coureur wordt verpleegd in een gigantische woning, omringd door een uitgestrekt landgoed met uitzicht op het meer van Genève. Geen pottenkijker die een glimp van hem opvangt. Schumacher leeft diep verscholen achter grote hekken en bomen. Zijn privacy wordt streng bewaakt.

Schumacher in juni 2013. © EPA

Zijn vrouw, Corinna Schumacher, eiste een geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen. Ze zou de mensen die met hem te maken hebben een document van dertig pagina’s hebben laten ondertekenen om er zeker van te zijn dat er niets naar buiten komt over zijn gezondheidstoestand.

Geruchten Daarom is het al vijf jaar stil, met uitzondering van de roddels die zo af en toe naar buiten komen. Al vlak na zijn ongeluk probeerden journalisten en fans op allerlei manieren iets te weten te komen over hoe de Duitse ex-coureur eraan toe is. Een journalist deed zelfs een vergeefse poging om, verkleed als priester, zijn ziekenhuiskamer binnen te dringen. De beveiliging hield hem tegen. Geruchten zijn er genoeg. Zo meldde het Duitse blad Bunte twee jaar na zijn ongeluk dat er een ‘kerstwonder’ was gebeurd. ‘Schumi’ zou weer kunnen staan en lopen. Dat bleek niet waar te zijn. Het blad kreeg een boete van ruim 55.000 euro, plus advocatenkosten. Wat is er dan wel bekend? Zo heel af en toe brengt de familie toch iets van nieuws naar buiten. Op zijn verjaardag kwam de familie weer met een verklaring. Ze laten weten dat de Formule-1-legende ‘in de best mogelijke handen’ is. “We verzekeren iedereen dat we al het mogelijke doen om hem te helpen. Begrijp alstublieft dat we de wens van Michael respecteren en informatie over zijn gezondheid privé houden.” Ter ere van zijn verjaardag bracht de familie een nieuwe app uit. Daarop kunnen fans terugkijken op zijn succes. Zijn dochter eerde hem op Instagram met foto’s van toen hij nog coureur was. Recente foto’s worden de wereld niet in gestuurd.