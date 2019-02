Hoe het gewest Fryslân zich tussen de grote topploegen heeft genesteld

Studeren en schaatsen. Voor Sanneke de Neeling is het de ideale combinatie. Eentje waar ze nu weer meer tijd voor heeft. Haar ploeg, het gewest Fryslân, kan niet vaak op stage. Daarvoor ontbreekt het geld. Meer tijd om te studeren dus. De prestaties leiden er niet onder: De Neeling (22) komt vandaag in actie op het WK sprint in Heerenveen.

Lees verder na de advertentie

In de schaduw van de grote namen is de Rotterdamse een van de beste schaatsers van haar net zo in de schaduw opererende gewest. Eigenlijk een ploeg voor jonge, talentvolle schaatsers, maar dit jaar heeft het team van trainer Henk Hospes zich gemengd tussen de grote topploegen.

Ze zijn niet de besten, maar rijden wel goed mee. Dat begon 2,5 jaar geleden toen Yvonne Nauta als profschaatsster de overstap maakte naar het gewest. Vorig jaar mocht Hospes met Lotte van Beek naar de Spelen. Maar sinds De Neeling, Melissa Wijfje en ook Janine Smit deze zomer bij de ploeg kwamen, volgden ook resultaten.

Dit is geen opleiden meer. We doen alsof we een merkenteam zijn Henk Hospes, trainer van gewest Fryslân

Dit jaar gingen er vier uit het team naar de wereldbekerwedstrijden in Japan, zes naar Polen, drie naar de WK afstanden in Inzell. Smit werd Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde als een van de drie schaatssters goud op de teamsprint. Hospes: “Dit is geen opleiden meer. We doen alsof we een merkenteam zijn.”

De Neeling (22) zelf stond in de catacomben van de baan in Inzell hard te juichen toen ze achtste werd op de 1000 meter. Het garandeerde een A-status bij NOC-NSF, wat weer voor een inkomen zorgt. Dat is fijn, zeker omdat ze haar eigen benzinekosten moet betalen als ze van en naar haar studie in Groningen rijdt.

Eigen koffiezetapparaat Bovendien moest de studente Life Science & Technology voor het gewest zelf geld neerleggen. Wie bij het gewest komt schaatsen, moet een eigen bijdrage van rond de 2500 euro betalen. Op de beperkte trainingskampen gaat het eigen koffiezetapparaat mee. Van de vijf keer koffie in Thialf wordt er vier keer zelf gezet. Dat scheelt weer geld dat anders wordt uitgegeven in de kantine van de hal. Trainer Hos­pes is nog steeds vrijwilliger. En waar voorheen met de vingers kon worden geknipt en er lag een nieuw pak klaar, nu is dat ook niet het geval. De Neeling deed bewust een stap terug. Ze zat bij het toenmalige Lotto-Jumbo, de ploeg van Jac Orie. Daar zat ze als een van de weinigen niet op haar plek, zeker niet als enige sprintster in het team. Bovendien werd haar wereld erg klein, zegt ze. Wat dat betreft heeft de studie haar erg geholpen. “Drie jaar lang sprak ik eigenlijk alleen schaatsers. Ook leuk, maar soms verlang je naar een ander gesprek.” Dan, lachend: “Ik ben niet een typische schaatser. Misschien werkte het daarom niet zo goed bij Jac.”

Hard en speels trainen Hospes biedt zijn schaatsers ‘geen fiets of auto’, maar vooral ‘tijd’, zegt hij. Tijd om te doen wat zijn rijders leuk vinden. Schaatsen, uiteraard, maar dus ook studeren. Op het ijs wordt er hard gewerkt, maar ook speels getraind. Trainingen waarin niet met de rechter-, maar met de linkerarm los moet worden gereden bijvoorbeeld. Of honderd meter sprinten op ijshockeyschaatsen. Het leidt tot resultaat. Iets waar Hospes trots op is. “Maar we moeten wel door. Ik hoop dat we ergens meer geld vandaan kunnen krijgen.” Tot die tijd: opleiden en net iets beter worden. Het WK sprint winnen gaat niet lukken, weet De Neeling op voorhand ook wel. “Al weet je het nooit”, lacht ze. Gelukkig is er op een ander vlak duidelijkheid. “Ja, ik heb gekozen. Het worden de protheses.”