Hoe groot is de kans dat Abu Bakr al-Bagdadi echt dood is?

De Russen onderzoeken of IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi dood is. Hij zou mogelijk zijn geliquideerd bij een Russische luchtaanval in Raqqa op 28 mei. Als inderdaad blijkt dat Bagdadi dood is, is dat niet alleen een grote klap voor IS. Het levert de Russen ook prestige op.

Zowel de Russen als de Amerikanen jagen actief op de terroristenleider. Daarnaast beschuldigen zij elkaar ervan IS met hun acties alleen maar sterker te maken. Volgens de Russen laten de Amerikanen IS-strijders vaak ontsnappen en de Amerikanen zeggen dat de Russen met hun zware bombardementen de burgers in de armen drijven van IS.

Het Russische ministerie van defensie zei vrijdag dat Bagdadi mogelijk is omgekomen tijdens een luchtaanval op een complex in Raqqa, waar honderden IS-strijders bijeen waren voor overleg. “Volgens informatie die nu wordt gecheckt via diverse kanalen, was bij die vergadering Islamitische Staat-leider Abu Bakr al-Bagdadi ook aanwezig. Die werd uitgeschakeld als gevolg van de aanval”, aldus het ministerie. Bij de luchtaanval zouden honderden IS-leden zijn omgekomen.

Ongeloofwaardig Maar juist die laatste bewering maakt het verhaal ongeloofwaardig, want IS vermijdt over het algemeen grote bijeenkomsten vanwege de dreiging uit de lucht. Vijanden zouden hoogstwaarschijnlijk aan één grote bom genoeg hebben om de hele leiding weg te vagen. Zijn dood is al zo vaak gemeld dat je voorzichtig moet zijn totdat IS zelf met een verklaring komt. Jeff Davis Een andere reden waarom het onwaarschijnlijk lijkt dat Bagdadi is omgekomen, is dat hij zich zelden aan veel mensen vertoont uit angst voor verklikkers. Er staat een prijs van 25 miljoen dollar op zijn hoofd. Geheime diensten vermoeden dat de terroristenleider zich ophoudt in de Oost-Syrische stad Mayadeen, dat gelegen is tussen Mosul en Raqqa, en waar geen Syrische, Russische of Amerikaanse militairen aanwezig zijn. Volgens Moskou waren de Verenigde Staten op de hoogte van de aanval. Maar aan Amerikaanse kant kan niet bevestigd worden dat de IS-leider daadwerkelijk is uitgeschakeld. Pentagon-woordvoerder Jeff Davis liet zich in vergelijkbare zin uit. “We hebben geen informatie die dat bericht ondersteunt.” Dezelfde scepsis had een Europese veiligheidsfunctionaris: “Zijn dood is al zo vaak gemeld dat je voorzichtig moet zijn totdat IS zelf met een verklaring komt”. Tien dagen geleden zette een gelegenheidscoalitie de aanval in op Raqqa. Vanuit het noorden en oosten vallen Koerdische strijders en Syrische rebellen aan, met luchtsteun van de VS. Vanuit het westen en zuiden rukt het Syrische leger op, gesteund door Rusland. Ook Mosul is bijna ingenomen door het Iraakse leger. Daarmee lijkt IS de belangrijkste steden in Syrië en Irak kwijt te raken.

