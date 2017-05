Hoe goed kennen wij de Britten werkelijk?

In de aanloop naar dat ogenblik van verwachte triomf voor premier Theresa May en haar Tories zal het hier in het Klein Verslag de komende tijd vaker over Groot-Brittannië gaan, en meer specifiek over Engeland, waar de drang naar de breuk met de Europese Unie het sterkst is.

Niet dat ik daarvoor de best uitgeruste persoon ben, integendeel misschien. Ik ken de Britse eilanden slecht, of liever helemaal niet, want zo ongelooflijk als dat moge klinken, ik bezocht Engeland in mijn leven maar één keer, en dat was een paar jaar geleden toen ik een week in Londen verbleef terwijl de stad zich opmaakte voor de Olympische Spelen.

De Daily Mail moet geschreven zijn voor een doelgroep van paranoïde patiënten

Een en ander wil niet zeggen dat ik geen beeld heb van de eilanden aan de overzijde van de Noordzee, want net als anderen ben ik gedrenkt in Britse romans en Britse non-fictie, in Britse popmuziek, in Britse soaps, comedies en misdaadseries.

Korte zeeroute Maar hoe goed kunnen we de Britten werkelijk kennen? Is die korte zeeroute tussen het Eiland en het Continent niet veel dieper dan op het oog lijkt? Om mij alvast te prepareren op een reis door Engeland later deze maand, heb ik mij aan een dagelijks infuus gelegd van één van de grote conservatieve Brexitkranten, de Daily Mail. Wat voor wereldbeeld doemt daaruit op? Om te beginnen is de krant geschreven in een taal die de meeste Nederlanders wel een beetje onder de knie hebben, maar daarmee is de inhoud nog niet zomaar begrijpelijk. De krant moet geschreven zijn voor een doelgroep van paranoïde patiënten, voor wie de wereld uit het Eiland bestaat en verder niks, en die hun enige vertier moeten putten uit het leed van anderen. Overal loert gevaar en eigenlijk is niemand te vertrouwen. Moet je eieren in de koelkastdeur bewaren of juist in het midden van de koelkast? Gisterochtend bracht de krant een uitvoerig wedstrijdverslag van Manchester United - Celta de Vigo, maar repte met geen woord over Olympique Lyon tegen Ajax. Er is trouwens helemaal geen sectie ‘Buitenland’ of 'Internationaal’, de zeventig pagina’s worden moeiteloos gevuld met nationale onderwerpen, van vermiste honden met een vindersloon van duizend pond of van een huilend jongetje dat zich zelfs door de hertogin van Cambridge, Kate Middleton, niet liet troosten tot de vraag waarom Britse mannen tot een ergste comazuipers in Europa behoren.

Kuifje En dan deze zenuwslopende kwestie, die me deed denken aan het dilemma van kapitein Haddock in een van de Kuifje-albums of hij met zijn baard boven of onder de deken moest slapen, de kwestie namelijk of je eieren in de koelkastdeur moet bewaren of juist in het midden van de koelkast. In het midden, zeggen experts volgens de krant, zich beroepend op de British Egg Information Service, want in de deur staan ze teveel bloot aan temperatuurschommelingen. Al in 2013 had de krant zich over de kwestie gebogen en toen de Food Test Laboratories in Yorkshire gevraagd eieren bewaard binnen en buiten de koelkast te onderzoeken. Er bleek geen verschil. De Noordzee is een oceaan. Engeland heel ver weg.

