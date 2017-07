Hoe Froome zich verslikte in de slotklim

Hels, een ander woord was er niet voor de laatste kilometer op de klim naar Peyragudes. "Ik had hier de benen niet voor", jammerde Chris Froome bij de teambus van Sky. De Brit zag het zwart voor ogen op de slotmeters naar het skioord in de Pyreneeën. Het stijgingspercentage van 16 procent brak uiteindelijk de ijzeren weerstand in zijn benen.

Froome's zwart, was het geel voor Fabio Aru, de Italiaanse springveer die gisteren heel lang zijn sereniteit bewaarde maar met een geweldige uithaal de Brit op achterstand reed. Aru werd op zijn beurt overklast door de Fransman Romain Bardet die de dagzege opstreek. Maar dat was bijzaak.

Het hard er lang alle schijn van dat iemand de lucifers voor het vuurwerk was vergeten. De etappe van Pau naar het hooggebergte voltrok zich als een loom schaakspel waarbij de klassementsrenners bijeen werden gehouden door het monotone tempowerk van Sky. Froome houdt van dit recept. Overtollig ballast wordt onderweg geloosd en hij hoeft zich geen zorgen te maken over uitvallen.

Nu of nooit Het was de combinatie van regen, gevaar voor valpartijen en courage, gaf Aru toe, dat hij niet eerder wilde en durfde aanvallen. Op de muur naar de streep kon hij zich echter niet langer inhouden. Het was nu of nooit. "Ik keek op de streep om waar Chris was. Mijn hoofd begon te rekenen: heb ik nu het wel geel of niet?" Het verlossende woord kwam over zijn oortje, grijnsde de 27-jarige kopman van Astana zoals een klein kind zijn opwinding nauwelijks kan beteugelen. De bonusseconden voor zijn derde plek en Froome die op 22 tellen van de winnaar binnenkwam, volstonden voor wat ook voor Aru een primeur was. Hij droeg het roze in de Giro, het rood in de Vuelta maar nog niet eerder de gele trui. Het spel om de bonus bovenop Peyragudes zorgde overigens voor een gênant akkefietje tussen Froome's ploeggenoot Mikel Landa, vierde, en Sky's ploegleider Nicolas Portal. Landa had Froome in het geel kunnen houden als hij voor Aru was gefinisht, brieste Portal.

Levensgevaarlijk "Elke sporter gelooft in het hoogst haalbare", motiveerde de geslepen Italiaan uit Sardinië. Hij had de etappe graag naar zijn hand willen zetten om Froome de dubbelslag in te wrijven. "Maar ik miste de kracht." Aru, Bardet en Rigoberto Uran keken na de finish meteen achterom waar de gele truidrager Froome bleef Normaal tikken coureurs hun tellertje af als ze de streep passeren. Aru, Bardet en Rigoberto Uran keken meteen achterom waar de gele truidrager Froome bleef. De onzekerheid over de smalle marges in het algemeen klassement waren voelbaar. Aru keek liever niet naar de volgende etappe, bekende hij. De dertiende rit over slechts 101 kilometer met drie cols, bestempelde de nieuwe klassementsleider als "levensgevaarlijk". Hij wilde liever van het moment genieten. Maar stiekem was hij aan het turven. "Dit is een dag dichterbij Parijs."

Spannende strijd De verschillen in de Tour tussen de eerste vier zijn ongewoon klein in dit stadium. Aru, Froome, Bardet en Uran staan binnen een minuut van elkaar. Aru wist niet helemaal wat hij daarmee moest aanvangen: "Ik denk dat iedereen gevaarlijk is." Wat verder achter de finish stapte Froome op de rollen. Het was even wennen om de Engelsman weer in het maagdelijke wit van Team Sky te zien. Hij wenste niet veel meer woorden vuil te maken dan "dat er nog negen etappes te rijden zijn". De angst voor valpartijen zit er goed in na alle ongevallen van de laatste dagen. Je ziet dat je je trui ook zomaar weer kunt verkwanselen. Fabio Aru Veel gaat de komende dagen afhangen en op de nekken belanden van de ploegen. Froome's team lijkt in de breedte en in de diepte beter geëquipeerd dan Astana. De Britse formatie telt ervaren klimmers en tempobeulen. De Kazachse ploeg amper. Aru zag gisteren ook nog zijn steun en toeverlaat Jakob Fuglsang vroeg afhaken in de bergen. Froome kan rekenen op Landa, Mikel Nieve en Sergio Henau zodra het omhoog gaat. Aru kwam na afloop nog even terug op het bochtincident waarbij Nieve in de afdaling van de Pyresourde maar net tussen de campers doorreed. "De angst voor valpartijen zit er goed in na alle ongevallen van de laatste dagen. Je ziet dat je je trui ook zomaar weer kunt verkwanselen."

