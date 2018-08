Hoe failliet is Boris Becker?

Voor iemand die failliet verklaard is, doet hij het niet slecht. Boris Becker vierde de afgelopen weken vakantie op Ibiza. De tennisgrootheid werd er gezien op de kapitale driemaster Francesco Petrarca en in de penthouse-suite van hotel Sir Joan, die 4500 euro per nacht doet. Het lijkt erop dat de truc met het diplomatieke paspoort van de Centraal Afrikaanse Republiek hem vooralsnog uit handen van de schuldeisers houdt.

Als ‘attaché voor sport en cultuur’ van het straatarme land geniet de meervoudig Wimbledonwinnaar namelijk onschendbaarheid. In de hoofdstad Bangui heerst weliswaar verwarring over de vraag hoe hij aan het document komt, maar zolang de zaak niet is opgelost kan Boris het er blijkbaar nog even van nemen, samen met zijn 8-jarige zoontje Amadeus, de jongste van zijn vier kinderen.

Moeder Lilly was er niet bij op Ibiza. In mei kondigde het Nederlandse model aan dat zij en Boris gaan scheiden. Niet vanwege de geldzorgen, bezweert ze. Boris is volgens haar niet meer de man die ze negen jaar geleden trouwde. “Er is geen andere oplossing”, vertelde ze aan weekblad Stern. “We zijn altijd erg gepassioneerd geweest; in het leven, de liefde en de seks, maar ook in het ruziemaken.” Dat bleek wel. De politie moest de afgelopen maanden twee keer langskomen bij hun villa in – waar anders? – de Londense wijk Wimbledon. De eerste keer omdat Lilly foto’s van de muur rukte, de tweede keer omdat ze persoonlijke spullen kwam ophalen en vrienden van Boris haar niet binnenlieten.

Schulden

Boris heeft betere tijden gekend, kun je wel zeggen. Hoe kon het zo misgaan met een van Duitslands grootste sporthelden? De neergang zette al negentien jaar geleden in, met de veel besproken vrijpartij in een Londens hotel – niet in een bezemkast, onthulde Boris onlangs nog, maar in een trappenhuis. Hoe dan ook, de Russische Angela Ermakova bleek daarna zwanger, wat niet goed viel bij Boris’ toenmalige echtgenote Barbara die net was bevallen van hun tweede kind. De echtscheiding en de alimentatie voor zijn Russische dochter Anna heeft Boris een flink deel van zijn tennisfortuin gekost – destijds geschat op zo’n 40 miljoen. Maar het had voor hem geen probleem moeten zijn dat weer aan te vullen – een sportgrootheid zoals hij kan altijd wel ergens zijn geld verdienen; hij is een graag geziene commentator, laat zich inhuren voor pokerwedstrijden en er wordt gefluisterd dat hij mee gaat doen aan een dansprogramma op de BBC.

Ik zal ervoor zorgen dat Lilly en Amadeus een goed leven hebben Boris Becker

Hoe Boris aan die enorme schulden komt is niet duidelijk, volgens de somberste berichten gaat het om 60 miljoen. Dat ontkent hij overigens. In een interview op de Duitse tv zei hij eind juli dat er nog genoeg geld over is. “Ik zal ervoor zorgen dat Lilly en Amadeus een goed leven hebben. Ik heb nog wel wat euro’s en ponden, maar niet meer zoveel als tien jaar geleden.”

Dat zou goed nieuws zijn voor Lilly, die inmiddels weer haar achternaam Kerssenberg heeft aangenomen. Boulevardkrant Bild berichtte dat ze niet eens een huurwoning kan betalen. Mocht de scheiding toch magertjes uitpakken, dan kan ze gelukkig altijd terugvallen op haar goede vriendin Estelle Cruijff. In tijden van tegenspoed kon Estelle altijd terecht bij de Beckers – denk aan de scheiding van Ruud Gullit en haar tumultueuze relatie met Badr Hari. Nu is ze er voor Lilly – exen van sporthelden moeten elkaar steunen, nietwaar?

Harmen van Dijk bespiegelt in Soap & Co wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.