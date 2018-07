Hoe een bijna-doodervaring van Stefanos Tsitsipas een tennisser zonder angst maakte

Filmpjes van hem zijn al dagen een grote hit op sociale media. Stefanos Tsitsipas, met zijn 19 jaar de jongste speler in de vierde ronde op Wimbledon, baart opzien. Niet vanwege zijn forehand, harde service of oogstrelende enkelhandige backhand.

Tsitsipas blinkt vooral uit in de manier waarop hij met een snoekduik naar de bal vliegt. Hij deed het in de eerste ronde, toen hij op Boris Becker-achtige wijze horizontaal over de baan vloog, de bal nog net op zijn racket kreeg en een briljante volley afleverde.

Ook in zijn tweede ronde kreeg de jonge Griek een staande ovatie voor zijn spring- en vliegwerk. Na overwinningen op Grégoire Barrère, Jared Donaldson en Thomas Fabbiano staat Tsitsipas voor het eerst in zijn carrière in de vierde ronde op een grandslamtoernooi. De nummer 35 op de wereldranglijst mag vandaag tegen John Isner, de nummer 10 van de wereld, opnieuw laten zien wat hij waard is.

Winnaarsmentaliteit Tsitsipas, zoon van een Griekse vader en een Russische moeder, zegt dat hij altijd al een winnaarsmentaliteit heeft gehad. Hij háát verliezen. Dat karakter wordt versterkt door een bijna-doodervaring op zee. Sindsdien is hij nergens meer bang voor. Na een toernooi in het future-circuit in het Griekse Heraklion nam hij ­samen met een vriend een duik in zee. Na een stukje zwemmen kwam hij erachter dat de stroming hen te ver de zee in had gesleurd. Om de paar seconden werden de jongens overspoeld door hoge golven. “Ik kon niet meer ademen. Het voelde niet goed. Ik wist dat ik een paar ­seconden verwijderd was van de dood”, vertelt Tsitsipas in een video op de site van de ATP. Zijn vader zag het gebeuren en snelde naar zijn zoon en diens vriend toe. Samen vonden ze een rots waar ze op konden staan en even op adem kwamen. Daarna hadden ze weer energie om door de golven terug naar het strand te komen.

Angst Na die ervaring voelde Tsitsipas zich een ander persoon. “Mijn perspectief over alles in het leven was veranderd. Mijn brein was anders. Ik zag alles op een andere manier op de baan, voelde geen enkele angst meer. Ik zal me die ervaring altijd blijven herinneren.” Over zijn werkethiek heeft ­Patrick Mouratoglou, naast vader Apostolos zijn tweede coach, nooit te klagen. Zelden zag hij een speler die zo fanatiek is. Tsitsipas heeft de afgelopen drie jaar in Zuid-Frankrijk op de tennisschool van Mouratoglou getraind. Fysiek zit hij ook goed in elkaar, met een hoop sporttalent in de genen. Zijn vader Apostolos is tennisleraar en zijn moeder, Julia Salnikova, was in de jaren tachtig een topspeelster voor de toenmalige Sovjet-Unie. Zijn opa Sergei Salnikov won als voetballer op de Olympische Spelen in 1956 in Melbourne Sovjet-goud. Drie partijen winnen op Wimbledon noemt hij een ‘droom die uitkomt’

Droom Tsitsipas deed het bij de junioren al heel goed. Hij was de nummer 1 van de wereld en won twee jaar geleden het juniorendubbeltoernooi op Wimbledon. Dit jaar brak hij door bij de profs. Begin vorig jaar stond hij nog op plek 210 van de wereldranglijst. Nu staat hij als mondiale ­nummer 35 hoger dan ooit. Op ATP-niveau is zijn beste prestatie de ­finale in Barcelona, die hij van Rafael Nadal verloor. Op grandslamniveau kwam hij dit jaar al een keer tot de tweede ronde op Roland Garros. Met zijn prestatie op de All ­England Club is hij de eerste Griek in 53 jaar die een vierde ronde op een grandslamtoernooi haalt. In 1965 ­bereikte Nicholas Kalogeropoulos de achtste finale op Wimbledon. Grieken zijn gek op sport, maar het land heeft geen grote tennistraditie. Dat hoopt Tsitsipas te veranderen. Drie partijen winnen op Wimbledon noemt hij een ‘droom die uitkomt’. Maar, anders dan tijdens het vliegwerk op de baan, blijft hij in zijn hoofd graag met beide benen op de grond. Want, zo zei de ambitieuze Griek, het toernooi is nog niet voorbij. “We zijn pas op de helft.”