Hoe een bij het getal nul begreep (en slimmer bleek dan Plato)

Sommige dieren doen niet zo moeilijk. Chimpansees en makaken begrijpen bijvoorbeeld dat niets niet niks is, maar heel weinig. De kleinst denkbare hoeveelheid ergens van. De afwezigheid van iets. Ook papegaaien hebben zich zo slim getoond.

In dat rijtje voegt zich nu de bij. Australische biologen melden vrijdag in het vakblad Science dat bijen niet alleen kunnen tellen – dat wil zeggen, tot zes, daarboven wordt het ze toch wat veel. Bijen snappen ook dat die cijferreeks met nul begint. Dat niks minder is dan welke hoeveelheid ook.

Nu is de uitdaging: begrijpen hoe de bij met zo weinig herseninhoud zó ingewikkeld kan denken

Daar moesten ze wel even voor oefenen. In een ruimte moesten ze kiezen tussen twee poortjes die waren gemarkeerd met symbolen – zwarte rondjes of vierkantjes op een wit vlak. Ze leerden dat achter het poortje met de minste symbolen een bakje suikerwater wachtte.

Uitdaging Toen ze dat door hadden, volgde de eigenlijke test. Boven één van de poortjes hing een wit vlak. De bijen begrepen het en kozen in grote meerderheid voor de nul. Vooral als het andere poortje vijf of zes symbolen had, wisten ze wat ze te doen stond. Bij nul versus één twijfelden sommige. Dat is toch slim, schrijven de biologen. De bijen begrijpen dat een leeg scherm betekent dat er geen symbolen op staan. En dat met slechts één miljoen neuronen, een fractie van de 86 miljard die de mens heeft. Nu is de uitdaging: begrijpen hoe de bij met zo weinig herseninhoud zó ingewikkeld kan denken. Dat biedt perspectieven voor eenvoudige maar toch slimme computersystemen.