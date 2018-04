Hoe doeltreffend waren de luchtaanvallen op Syrië?

De Amerikaanse topgeneraal Joseph Dunford beweerde dat in het onderzoekscentrum in Damascus dat werd gebombardeerd niet alleen chemische werden geproduceerd, maar ook biologische wapens getest. Dat laatste is zeer onwaarschijnlijk, gezien er bij het bombardement dodelijke virussen of bacteriën hadden kunnen vrijkomen in Damascus.

Het is mogelijk, maar hun beweringen roepen verschillende vragen op. Het is meestal verdacht als er nieuwe feiten boven tafel komen (in dit geval het bestaan en de precieze locaties van chemische wapens-faciliteiten) op hetzelfde moment dat er rechtvaardigingen worden gezocht voor een oorlog. Het kan echter ook waar zijn en op toeval berusten. Er is geen neutrale partij die het kan bevestigen.

Niet alleen de Russische en de westerse versies zijn tegenstrijdig, maar ook die van de westerse landen onderling. Amerika zegt dat er een onderzoekscentrum, een chemische opslagplaats en een bunker zijn vernietigd, terwijl de Fransen beweren dat er één onderzoekscentrum en twee chemische productiecentra zijn gebombardeerd. Het is onbekend wat de oorzaak is van de afwijkende versies.

Rusland beweert dat de westerse landen op acht plekken hebben gebombardeerd, terwijl Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië drie doelwitten zeggen te hebben bestookt. Experts analyseren momenteel satellietbeelden om de verschillende beweringen te staven, maar er is daar nog geen duidelijkheid over.

Was de westerse aanval een succes?

President Trump noemde het bombardement op Syrië een ‘perfect uitgevoerde aanval’. Volgens de westerse landen zijn er 105 raketten afgeschoten, terwijl de Russen het houden op 103. De Russen beweren bovendien dat zij 71 raketten hebben neergehaald.

Het neerhalen van raketten is echter bijzonder moeilijk. Verschillende landen beweren zeer geavanceerde raketafweersystemen te hebben ontwikkeld die met gemak raketten kunnen onderscheppen (de Amerikanen over hun Patriot-raketten, de Israëliërs over hun Iron Dome en de Russen over hun S-300 en S-400), maar in de praktijk zijn ze een stuk minder effectief dan op papier.

De Russen beweren bovendien dat niet zij, maar het Syrische leger de raketten heeft neergehaald. De Syriërs beschikken niet over moderne luchtafweer, maar over gedateerde Sovjet-raketten. Als het al onwaarschijnlijk is dat moderne luchtafweer in staat is om veel raketten te onderscheppen, dan lijkt het vrijwel onmogelijk dat de Syriërs met een verouderd luchtafweersysteem daar wel in zijn geslaagd.

Er zouden 65 westerse raketten zijn onderschept.

De Amerikanen ontkennen dan ook de Russische claim. “Er was geen enkel Syrisch wapen dat enig effect had op datgene wat wij deden”, aldus de Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie. Hij zei dat de Amerikaanse, Franse en Britse raketten ‘precies, overweldigend en effectief’ waren en dat de Syrische luchtafweer pas in actie kwam na de bombardementen.

Aan de andere kant zegt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR), dat doorgaans aan de kant staat van de Syrische oppositie en dus geen belang heeft om de versies van Rusland of Assad te verifiëren, dat er inderdaad westerse raketten zijn neergehaald. De organisatie, die in Londen is gevestigd, zegt dat er in totaal 65 westerse raketten zijn onderschept.